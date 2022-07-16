شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: أمازون تقلل العناصر التى تبيعها وتحمل علامتها التجارية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن أمازون بدأت بتقليل عدد العناصر التي تبيعها تحت علاماتها التجارية الخاصة وسط ضعف المبيعات، وأضاف التقرير أن الشركة ناقشت أيضًا إمكانية الخروج من أعمال العلامة الخاصة بالكامل لتخفيف الضغط التنظيمي، ولم ترد أمازون على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وقال تقرير وول ستريت جورنال إن المبيعات المخيبة للآمال للعديد من عناصر العلامة التجارية الداخلية تسببت جزئيًا في قرار تقليصها، كما أوعزت قيادة الشركة إلى فريق العلامة الخاصة بها على مدار الأشهر الستة الماضية بقطع قائمة العناصر وعدم إعادة ترتيب العديد منها ، مع مناقشة أيضًا تقليل مجموعة العلامات الداخلية في الولايات المتحدة بأكثر من النصف ، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن القرار جاء بعد مراجعة الأعمال من قبل ديف كلارك ، المدير التنفيذي لشركة أمازون منذ فترة طويلة والذي تولى منصب رئيس أعمال المستهلكين العالمية في يناير 2021، وأثارت أعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة جدلاً ، حيث فرضت المفوضية الأوروبية في عام 2020 رسومًا على أمازون باستخدام حجمها وقوتها وبياناتها لدفع منتجاتها الخاصة والحصول على ميزة غير عادلة على التجار المنافسين الذين يستخدمون أيضًا منصتها.

وعرضت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية العملاقة على الإنترنت الآن الامتناع عن استخدام بيانات البائعين لأعمال التجزئة المنافسة الخاصة بها ومنتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة.