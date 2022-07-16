شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون تعمل على إنهاء تحقيقات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وتجنب الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت أمازون وقف ممارسات البيع والتسويق عبر الإنترنت التي يعتبرها منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مناهضة للمنافسة لمحاولة إنهاء تحقيقين وتجنب فرض غرامة كبيرة ، قبل قواعد الاتحاد الأوروبي التي ستستهدف مثل هذه الأساليب اعتبارًا من العام المقبل.

واتهمت المفوضية الأوروبية شركة Amazon في عام 2020 باستخدام حجمها وقوتها وبياناتها لدفع منتجاتها الخاصة واكتساب ميزة غير عادلة على التجار المنافسين الذين يستخدمون نظامها الأساسي أيضًا، وعرضت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية العملاقة على الإنترنت الامتناع عن استخدام بيانات البائعين لأعمال التجزئة المنافسة الخاصة بها ومنتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة ، حسبما قالت المنافسة في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

وستتعامل مع البائعين على قدم المساواة عند ترتيب عروضهم لـ "صندوق الشراء" على موقعها على الإنترنت الذي يولد الجزء الأكبر من مبيعاتها ، مما يؤكد قصة رويترز، وستقوم أيضًا بإعداد مربع شراء ثانٍ لمنتج منافس إذا كان يختلف اختلافًا كبيرًا في السعر والتسليم عن المنتج في المربع الأول.

وسيتم اختيار البائعين والعروض في برنامج Prime الخاص بهم بناءً على معايير غير تمييزية ، مع السماح للبائعين أيضًا باختيار شركة الخدمات اللوجستية والتوصيل الخاصة بهم بدلاً من خدمات Amazon اللوجستية المنافسة، وأمام المنافسين والعملاء حتى 9 سبتمبر لتقديم ملاحظات حول اقتراح أمازون قبل أن تقرر المفوضية قبول العرض أو طلب المزيد.

أما أمازون ، التي تخاطر بغرامة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية إذا ثبتت إدانتها بخرق قواعد الاتحاد الأوروبي ، فقد انتقدت القواعد التقنية الجديدة المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل وستصنفها كموضوع حارس البوابة عبر الإنترنت، لقواعد مرهقة.

وقالت الشركة: "بينما لدينا مخاوف جدية بشأن قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف بشكل غير عادل أمازون وعدد قليل من الشركات الأمريكية الأخرى ، ولا نتفق مع العديد من الاستنتاجات التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية ، فقد شاركنا بشكل بناء مع المفوضية لمعالجة مخاوفهم"، وقالت إن الامتيازات "ستحافظ على قدرتنا على خدمة العملاء الأوروبيين وأكثر من 185 ألف شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم تبيع من خلال متاجرنا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها أمازون إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي. في عام 2017 ، ألغت بعض البنود في صفقات التوزيع مع ناشري الكتب الإلكترونية الأوروبيين ، مما دفع المنظمين إلى إنهاء تحقيقاتهم دون دفع غرامة، ففي عام 2019 ، أصلحت شروط الخدمة لتجار الطرف الثالث وأقنعت وكالة مكافحة الاحتكار الألمانية بالتخلي عن تحقيقها الذي دام سبعة أشهر.