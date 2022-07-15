شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يقوم ببناء برنامج اشتراك المبدعين خلال هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس انستجرام آدم موسيرى، إن Instagram يقوم ببناء برنامج اشتراك المبدعين الخاص به هذا العام ، وهو الآن يقوم بوضع بعض الأجزاء الرئيسية فى مكانها الصحيح، ويمكن لمنشئى المحتوى الآن مشاركة منشورات الخلاصة الخاصة بالمشتركين فقط، وستحصل هذه البكرات والصور على شارة أرجوانية مع رمز تاج لجعلها تبرز، وهذه كانت الميزة التى تلقاها أكبر عدد من الطلبات من المبدعين فى البرنامج، وفقت لتقرير engadged.

والجديد أيضًا هو خيار الدردشة المشترك، ويمكن للمؤثرين الانتقال إلى مجموعات DMs تضم ما يصل إلى 30 مشتركًا ، ربما فى محاولة لإقناعهم بقضاء المزيد من الوقت فى الدردشة على Instagram بدلاً من Discord على سبيل المثال.

ويتم تشغيل الدردشات الجماعية بواسطة Messenger ويمكن لمنشئى المحتوى بدء تشغيلها من صندوق الوارد أو القصة، وستنتهي تلقائيًا بعد 24 ساعة، وسيتمكن المعجبون من الوصول إلى علامة التبويب الرئيسية للمشترك في ملف تعريف المنشئ أيضًا، كما سيتم وضع المحتوى المحمى بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع مركزيًا هناك ، بما فى ذلك الصور والبكرات والحياة المؤرشفة.

ويقول موسيرى إن عشرات الآلاف من المبدعين فى الولايات المتحدة يمكنهم الآن الوصول إلى برنامج الاشتراك ، الذي يمكّنهم من فرض رسوم على المعجبين تصل إلى 100 دولار شهريًا للوصول إلى المحتوى الحصرى، وبدأ Instagram في اختبار اشتراكات منشئي المحتوى فى يناير بقصص وبث مباشر محمى بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع، ويحصل المشتركون أيضًا على شارة أرجوانية تظهر بجوار أسماء المستخدمين الخاصة بهم في التعليقات وفي الرسائل المباشرة.

وتقدم الشركة الأم Meta للمبدعين حوافز أخرى لبناء جمهور ومشاركة المحتوى على Facebook و Instagram.

وفى الشهر الماضى قالت Meta إنها لن تفرض عمولة على منشئى الأرباح من خلال التطبيقات حتى عام 2024 وذكرت الشركة سابقًا أنها لن تأخذ جزءًا من دخلها على Facebook و Instagram حتى نهاية هذا العام.