شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتطبيق أداة eSignature لمستخدمى الأعمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن خطط لتطبيق أداة eSignature في محرر مستندات Google لمستخدمى الأعمال، وتوضح العلامة التجارية بالتفصيل فى مدونة تحديثات مساحة العمل الخاصة بها أن الميزة ستعمل مثل السحب والإفلات ، مما يسمح لك بإضافة جوانب بما في ذلك التوقيع والتاريخ الموقعين على ملف محرر مستندات Google.

وستتمكن أيضًا من طلب توقيع بطريقة مشابهة لكيفية عمل مشاركة الملفات بالفعل على محرر مستندات Google، ويلاحظ Google أن جميع التعليقات والاقتراحات يجب حلها فى ملف Docs قبل التمكن من تقديم طلب التوقيع.

وأضافت العلامة التجارية أن نيتها فى إضافة التوقيعات الإلكترونية إلى محرّر مستندات Google هو إنشاء طبقة من الأمان ، من خلال عدم الحاجة إلى المتعاونين لتنزيل وإعادة تحميل ملفات PDF من أجل نقل العقود المكتملة عبر الإنترنت، ويمكن إجراء جميع صياغة العقود وتطويرها داخل محرر مستندات Google.

وبمجرد أن يحين وقت التوقيع ، يمكن أيضًا مراقبة تتبع التوقيعات وتقدمها داخل المستندات، وهناك أيضًا خيار لإنشاء نسخ من العقود إذا تم استخدامها أكثر من مرة، وبمجرد توقيع جميع الأطراف على مستند ، سيتم إرسال العقد المكتمل عبر البريد الإلكتروني في شكل PDF لحفظ السجلات.

وتخطط Google لطرح هذه الميزة قريبًا كإصدار تجريبي لمستخدمى Google Workspace الفرديين، ولا توجد حاليًا أي كلمة حول كيفية توسيع الأداة إلى ما بعد ذلك، وتلاحظ Google أن العديد من المستخدمين قد يقومون بالفعل بتنفيذ أدوات eSignature أخرى تعمل مع Workspace ، مثل DocuSign والتى تعمل بطريقة مشابهة لما تقترحه Google.

Google Workspace هو الإصدار المدفوع

للعلامة التجارية من خدماتها ، مثل مستندات Google ، وجداول البيانات ، ومحركات الأقراص ، والتي يتم تسويقها للشركات والمحترفين.

وخصصت Google جزءًا كبيرًا من عام 2022 لإضافة المزيد من ميزات الإنتاجية إلى منتجات Google Workspace الخاصة بها، ويسمح لك تحديث حديث آخر بتمييز أكثر من تحديد نص واحد فى وقت واحد لأداء وظائف التنسيق على النص بشكل أكثر كفاءة.