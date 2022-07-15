شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة أول إطلاق لرواد الفضاء فى مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في 15 يوليو 1975، انطلقت أول مهمة فضائية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى المدار، حيث أطلقوا عليه اسم المشروع "اختبار أبولو سويوز"، وشكلت هذه المهمة بشكل احتفالي نهاية سباق الفضاء الشرس الذى كان بين الفريقين.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أقلع رائدا الفضاء الروسيان أليكسي ليونوف وفاليري كوباسوف من كازاخستان، وبعد ساعات قليلة، انطلق رواد الفضاء في ناسا توماس ستافورد وفانس براند ودونالد "ديك" سلايتون من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في وحدة قيادة أبولو.

كما أنه بعد يومين، التقتا المركبتان الفضائيتان ورست في المدار، واستقبل الطاقمان بعضهما البعض بما أصبح أول مصافحة دولية تحدث في الفضاء.

وكان بدأ السباق أساسًا بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الحرب الباردة، حيث إن محوره كان التسابق على أخذ أكبر مساحة من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء المأهولة وغير المأهولة، وكان الأمر إظهارا للقدرة والتقنية لكلتا الدولتين فى مجال غزو الفضاء.