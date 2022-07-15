شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سر مناعة دماغ نقار الخشب أمام الصدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان طائر نقار الخشب محط اهتمام العلماء في أبحاثهم، لاسيما مع أكثر ظواهره غرابة، وهي القدرة على النقر السريع والقوى دون تسبب ذلك بأضرار دماغية.

وأشارت الأبحاث إلى مجموعة متنوعة من تعديلات الجسم التي يمكن أن تساعد في تقليل التأثير على أنسجة دماغ نقار الخشب، مثل العظام الإسفنجية التى تمتص الصدمات وعضلات الرقبة، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وبحسب سام فان واسينبيرج، الباحث في الميكانيكا الحيوية من جامعة أنتويرب في بلجيكا فإن "أى شخص سبق له أن رأى أو سمع صوت الضغط الذى يحدثه نقار الخشب سيكون ممتنا للفيزياء".

وفي الوقت الذي يمكن أن تتسبب فيه قوة يتراوح وزنها من 90 إلى 100 جرام، بارتجاج في الدماغ البشري، فإن بعض أنواع نقار الخشب تختبر قوة تصل إلى 1400 جرام، عند تحريك رؤوسها ذهابا وإيابا 20 مرة في الثانية.

وتوصل فان وفريقه خلال البحث لقياس تباطؤ عيون الطائر بعناية عند التقاء منقاره بالخشب، أن حركة العين عكست قدرة العظام الإسفنجية على امتصاص الصدمات.

وخلال البحث الذي نشرت نتائجه في مجلة "علم الأحياء" وبموقع "ساينس أليرت"، تبين أن الهياكل العظمية لدى نقار الخشب، بالإضافة إلى أنها لا تتشوه وتمتص الطاقة، فهي مصممة بطريقة تجعلها غير قابلة للكسر.

ويتغذى نقار الخشب على الحشرات واليرقات التي تختفي فى جذوع الأشجار ويستخرجها عن طريق النقر لإطعام صغاره.

ويستفيد الباحثون في دراستهم لطيور نقار الخشب وتصميم عظامها وعضلاتها، في تطوير الخوذ الواقية لرأس الإنسان، فجزء كبير من الوفيات والإعاقات الدائمة في العالم سببها إصابات الرأس.