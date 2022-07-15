شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تصدر تقريرها السنوى الأول عن حقوق الإنسان واستراتيجية المعلومات المضللة للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Meta تقريرها السنوى الأول عن حقوق الإنسان ، وقد لا تصدم بالزاوية التى تتخذها الشركة. كما تلاحظ CNBC ، وتحدد الوثيقة المكونة من 83 صفحة طريقة تعامل الوالدين على Facebook مع قضايا حقوق الإنسان خلال عامي 2020 و 2021 ، مع تركيز قوي على تبرير استراتيجيات الشركة لمكافحة المعلومات المضللة والمضايقات، وفقا لتقرير engadged.

وقالت ميتا إن نهجها فى مكافحة التضليل الصحى (فى ضوء COVID-19) والتهديدات الضمنية والمشاكل المماثلة تعكس "توازنًا" بين حرية التعبير والحقوق الأخرى ، مثل الحياة والأمن والانتخابات.

كما أوضح التقرير محاولة Meta لمنع انتهاكات الحقوق من خلال نظارات Ray-Ban Stories الذكية، وقالت الشركة إنها درست مخاطر الخصوصية والأضرار المحتملة للفئات الضعيفة ، مثل النساء والأطفال والأقليات، وروجت Meta لحماية الخصوصية الخاصة بها في مكان آخر ، بما فى ذلك تشفير رسائل WhatsApp من طرف إلى طرف والذى يتضمن الآن نسخًا احتياطية للدردشة.

ومع ذلك ، لن يرضى النص منتقدى ردود ميتا على المعلومات المضللة والعنف فى الهند، وقدم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فقط ملخصًا لتقييم مستقل لتأثير حقوق الإنسان في الهند ، مشيرًا إلى أن شركة المحاماة Foley Hoag وجدت "إمكانية" ربط Facebook و WhatsApp والمنصات الأخرى بخطاب حارق وتهديدات تتعلق بالسلامة، وقامت Meta بإجراء تغييرات شملت فرق تنسيق محلية أقوى وحملات صارمة ضد الأذى المنسق وخطاب الكراهية، ولم تقدم الشركة التقرير الكامل على الرغم من ذلك ، ولم تلتزم بتنفيذ توصيات Foley Hoag.

وهناك ثقوب أخرى لم تتطرق دراسة الهند إلى مزاعم الاعتدال المتحيز فى المحتوى، ولن تجد أيضًا أي نقاش هادف حول metaverse ولم تعلن Meta عن محورها حتى أكتوبر 2021 ، مما يترك فرصة ضئيلة لـ AR و VR لإحداث تأثير على تقرير حقوق الإنسان، وأى تحديث جوهرى يجب أن ينتظر حتى عام 2023.