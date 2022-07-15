شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تزيل قائمة أذونات التطبيقات من متجر "بلاي ستور"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن متجر Google Play قسم "الأذونات" أو Permissions الذي يوضح جميع الأذونات التي يحتاجها كل تطبيق، حيث أن هذا القسم المهم مفيد للمستخدمين المهتمين بالخصوصية لأنه يسمح لهم بالتحقق من جميع الأذونات التي يحتاجها تطبيق معين دون تثبيته على أجهزتهم، ووفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، تتخلى Google الآن عن قسم أذونات التطبيق في متجر Play للتأكيد على قسم "أمان البيانات" الذي تم تقديمه حديثًا.

وتم تقديم قسم "أمان البيانات" على متجر Google Play في أبريل 2022 لتزويد المستخدمين بمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام التطبيقات لبياناتهم، ومع ذلك ، فإن هذا القسم الجديد يؤثر سلبًا على بعض "التفاصيل المهمة من قوائم التطبيقات"، وعلاوة على ذلك ، قامت Google أيضًا بإزالة قسم "التحديث في" من قوائم متجر Play لبعض المستخدمين في مارس من هذا العام.

كيف تبدو قوائم التطبيقات الجديدة شارك التقرير لقطتي شاشة لقائمة متجر Play لتطبيق Facebook تُظهر الفرق قبل وبعد دخول التغيير حيز التنفيذ، وحسب لقطات الشاشة ، لم تعد قائمة "الأذونات" مرئية في القائمة المحدثة التي تمنع المستخدمين من التحقق من الأذونات قبل تثبيت التطبيق.

سبب قرار Google سبب قرار Google لم يذكر التقرير السبب الدقيق الذي دفع Google للمضي قدمًا في مثل هذا التغيير لأن عملاق التكنولوجيا لم يصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن هذا التحديث، ومع ذلك ، يفترض التقرير أن هذا التغيير مرتبط بقسم أمان بيانات متجر Play الجديد والذي يتم طرحه حاليًا للمستخدمين.