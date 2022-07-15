شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من ناسا بعد صورة الكون الملتقطة بتلسكوب جيمس ويب.. قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا"، من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد نشرها صورا جديدة للكون التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب، حيث نشر إيلون ماسك، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورة مركبة لتلك الملتقطة من التلسكوب جيمس ويب، مع صورة أخرى لرخام مطبخ باللون الأسود ومنقط بالأبيض، وعلق عليها: "محاولة جيدة، ناسا".



تغريدة ايلون ماسك

يأتى هذا بعدما كشفت وكالة ناسا عن الدفعة الأولى من الصور كاملة الألوان التى أرسلها تلسكوب جيمس ويب الفضائى إلى الأرض، وحددت وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، ومعهد علوم تلسكوب الفضاء، الأهداف الأولية لإظهار قدرات JWST، وهى تشمل سديم Carina و Southern Ring وSMACS 0723وWASP-96b وStephan's Quintet.

وكانت الصورة الأولى التى تم الكشف عنها لسديم الحلقة الجنوبية ، الذى يبعد حوالى 2500 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) من JWST، وفقا لتقرير engadged.

وتقول ناسا إن التلسكوب كان قادرًا على رصد الغاز والغبار من نجم محتضر "بتفاصيل غير مسبوقة" - أكثر بكثير مما تمكن هابل من التقاطه فى عام 1998، وتم التقاط الصورة على اليسار بواسطة NIRCam



الصورة المعروضة

وتقول ناسا إن النجم المحتضر فى وسط الصورة يبدد الغاز والغبار فى جميع الاتجاهات منذ آلاف السنين، وتمكن المرصد لأول مرة من إظهار أنه مغطى بالغبار، وتشير الوكالة إلى أن JWST سيساعد الباحثين على تطوير فهم أفضل لمثل هذه السدم الكوكبية ، التي ليست كواكب ولكنها بدلاً من ذلك "سحب من الغاز والغبار تنبعث من النجوم المحتضرة".

وبعد ذلك ، تم إلقاء نظرة على Stephan's Quintet وهى مجموعة من المجرات فى كوكبة Pegasus على بعد حوالي 290 مليون سنة ضوئية، وقالت ناسا إن أربع من المجرات الخمس تصطدم مع بعضها البعض أثناء تحركها ، "تسحب وتمدد بعضها البعض فى رقصة الجاذبية بأكثر من 150 مليون بكسل ، وتعد صورة Stephan's Quintet أكبر صورة التقطتها JWST حتى الآن (يمكنك رؤيتها بالتفصيل على موقع ناسا الإلكتروني ).