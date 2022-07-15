شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل إنستجرام مازال يمنع المستخدمين من الوصول إلى المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الآلاف من مستخدمي انستجرام منذ ساعات عن عطل في منصة مشاركة الصور، والذى استمر حتى الآن بمشكلات في الوصول إلى المنشورات، حيث كشف Downdetector، المسئول عن الإبلاغات عن الأعطال بمنصات التواصل الاجتماعى عن المزيد من الشكاوى.

قال متحدث باسم ميتا في بيان عبر البريد الإلكتروني، "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى انستجرام"، مضيفا "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج".

وكانت تعرضت شركة تويتر أيضا بالأمس لانقطاع لمدة ثلاث ساعات تقريبًا أثر على ما يصل إلى 50000 مستخدم في ذروتها.

كما أنه في أواخر العام الماضي، عانى ميتا من انقطاع دام قرابة ست ساعات ، مما أبقى واتس آب وانستجرام وماسنجر بعيدًا عن متناول مليارات المستخدمين.