تكنولوجيا: روغوزين يكشف موقع محطة "روس" فى الفضاء

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميترى روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الوطنية "روس" ستكون فى مدار واحد مع القاطرة النووية "زيوس".

ويشير روغوزين فى تصريح لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، إلى أن المحطة الفضائية الوطنية "روس" ستكون فى نفس المدار الذى ستطلق القاطرة النووية "زيوس" منه المركبات الفضائية إلى القمر والفضاء البعيد، لكى يتمكن رواد الفضاء من خدمتها، وفقا لتقرير RT.

ويقول، "إذا تحدثنا عن القرار النهائى بشأن ميل المدار، فإنه يعتمد على عدة عوامل. اولا، يجب أن يكون ميل مدار المحطة مماثلا تماما لميل مدار القاطرة "زيوس"، الذى يجب أن يوفر المسار الأمثل إلى القمر وأبعد".

ويضيف موضحا، أى أن المحطة "روس" لن توضع فى مدار ميله 97-98 درجة، كما كان مقررا فى السابق، وسيكون المدار على خطوط عرض عالية أيضا ولكن غير قطبى.

ويقول، "أى سيكون بإمكان المحطة تقديم الخدمات اللازمة للقاطرة "زيوس" وتوفر فتح أقسامها وتوصيل ما يلزم سحبه. وطبعا عندما يكون المفاعل غير شغال، وفى هذه الحالة تكتسب المحطة أهمية فريدة من وجهة نظر الرحلات الفضائية المأهولة".