شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار فيسبوك يسمح للمستخدمين امتلاك ما يصل إلى خمسة ملفات تعريف لنفس الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Facebook منح المستخدمين القدرة على إنشاء ما يصل إلى خمسة ملفات تعريف على النظام الأساسى ، وهو تغيير كبير فى سياسته طويلة الأمد التى تسمح فقط للأشخاص بامتلاك حساب وهوية واحدة على الخدمة، وتم الإبلاغ عن الاختبار القادم من قبل بلومبيرج ، والذي يشير إلى أن هذا هو أحدث حيلة من Facebook لدرء تراجع المشاركة ، لا سيما بين المستخدمين الأصغر سنًا، وفقا لتقرير engadged.

وأكد متحدث باسم Meta إن الاختبار جاء لمساعدة الأشخاص على تكييف تجربتهم بناءً على الاهتمامات والعلاقات ، فإننا نختبر طريقة يمكن للأشخاص من خلالها امتلاك أكثر من ملف تعريف واحد مرتبط بحساب واحد على Facebook". ويجب على أى شخص يستخدم Facebook الاستمرار فى اتباع قواعدنا."

وليس من الواضح مدى حجم الاختبار الأولى ، أو ما إذا كان Facebook يخطط لجعله متاحًا في النهاية على نطاق أوسع، وإذا حدث ذلك فقد يغير بشكل كبير ديناميكيات كيفية تفاعل الأشخاص على الشبكة الاجتماعية.

أولاً سيسهل على الأشخاص الاحتفاظ بشخصيات مختلفة على النظام الأساسى ، أو إنشاء صفحات منفصلة تستهدف مجموعات الأصدقاء أو الاهتمامات المختلفة، كما إنه أيضًا تحول كبير عن سياسة Facebook القديمة التى تتطلب "أسماء حقيقية".

وعلى عكس Instagram الذى يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات متعددة ولا يتطلب منهم استخدام أسمائهم الحقيقية ، كان لدى Facebook قواعد صارمة - ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان - حول هويات المستخدمين ، حيث يقوم بانتظام بتعليق المستخدمين الذين يكتشفهم باستخدام حسابات متعددة، وفى بعض الحالات ستطلب الخدمة من المستخدمين التحقق من الاسم فى ملفهم الشخصى من خلال تقديم نسخة من بطاقة هوية رسمية.

لكن المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى ملفات تعريف متعددة سيحتاجون الآن فقط إلى استخدام اسمهم الحقيقي في ملفهم الشخصي الرئيسى، وستتمكن الملفات الشخصية الإضافية من استخدام ألقاب أو هويات أخرى طالما أنها لا تنتهك القواعد الأخرى ، مثل تلك التى تحظر انتحال الهوية.

كما إن قيام الشركة الآن بتغيير نهجها تجاه أسماء المستخدمين وهوياتهم هو علامة على مدى أهمية Facebook لعكس التراجع الأخير فى المشاركة، وقال مارك زوكربيرج إن النظام الأساسي سيعيد توجيه نفسه ليكون أكثر جاذبية للمستخدمين الشباب في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع TikTok والمنافسين الآخرين، ويخطط التطبيق أيضًا لإعادة تصميم مهمة من شأنها التأكيد على التوصيات أكثر من المشاركات الواردة من الأصدقاء.