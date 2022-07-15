شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطط إنتل لرفع الأسعار وتأثيرها على زيادة أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة Intel، تطبيق زيادة كبيرة فى الأسعار على غالبية كتالوجها، وكذلك المعالجات على مستوى المستهلك، وتستشهد الشركة بالزيادة في تكلفة الإنتاج والمواد كسبب قررت رفع أسعارها، وفقًا لتقرير جديد.

وأوضح التقرير، أنه فقًا لمؤشر نيكاي آسيا، بدأت Intel بالفعل فى إبلاغ عملائها بحقيقة أنها سترفع أسعار غالبية منتجاتها، سيؤثر هذا التغيير على المعالجات الدقيقة وأجهزة الرقائق الطرفية، والتى تتلخص فى وحدات المعالجة المركزية الاستهلاكية والمنتجات على مستوى المؤسسات مثل رقائق الخادم عالية الأداء، وتنتج Intel أيضًا مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى، بما في ذلك وحدات التحكم المختلفة وشرائح Wi-Fi.

ومن غير الواضح إلى أى مدى ستكون الأسعار أعلى إذا دخل هذا التغيير حيز التنفيذ، وليس هناك نقطة شاملة يمكن الرجوع إليها، وستكون النسب المئوية مختلفة اعتمادًا على المنتج، ومع ذلك يقول مؤشر Nikkei Asia أنه يمكننا توقع رؤية نطاق واسع إلى حد ما من المطبات ذات الرقم الواحد إلى سعر أعلى بنسبة 20٪، وفقا لتقرير digitartlend.

وبافتراض أن سعر بعض أفضل معالجات Intel سيرتفع، فإن هذا التغيير سيتردد في أكثر من مجرد سوق أجهزة الكمبيوتر، وتوجد معالجات Intel أيضًا في جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة مسبقة الصنع، وبمجرد جعل الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تدفع أكثر لاستخدام وحدة المعالجة المركزية Intel ، قد يضطرون بدورهم إلى رفع أسعار المنتج النهائى، وقد يوجهون أعينهم أيضًا إلى AMD Ryzen كبديل قابل للتطبيق.

ومن المرجح أن ينتشر اختيار إنتل في جميع أنحاء السوق خلال الوباء، وكان السوق مزدهرًا لصالح الشركة المصنعة، على الرغم من أنه كان يعاني من نقص في الرقائق، ولم يكن هناك ما يكفى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، ولكن الآن يبدو أن الوضع قد انعكس.

ومع ارتفاع التضخم المستمر ، انخفض الطلب على الإلكترونيات بشكل مطرد، مما يجعل خطوة إنتل محفوفة بالمخاطر - لكنها ليست وحدها في قرارها، كما يُزعم أن TSMC قد أبلغت العملاء بأنها سترفع أسعارها بنسبة من رقم واحد، بدءًا من عام 2023، كما تم الاستشهاد بالعديد من صانعى الرقائق وموردى مواد الرقائق الآخرين على وشك زيادة أسعارهم.

وعلى الطرف الآخر، يبدو أن Nvidia اختارت أخيرًا خفض MSRP لبعض من أفضل بطاقات الرسومات الخاصة بها ، وكل ذلك بسبب زيادة العرض، وهناك أجهزة أكثر من كافية ولا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الذين يرغبون في شرائها. وسيكون من المثير للاهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كان المنافس الرئيسي لشركة Intel في أفضل ساحة وحدة معالجة مركزية AMD وسيستجيب من خلال رفع أسعاره ، أو ما إذا كان سيبقى حول نفس المستوى ويغرى العملاء الذين لا يرغبون فى دفع علاوة Intel.

وصرحت شركة Nikkei Asia أن Intel نفسها أبلغتها بالتغييرات القادمة ، ولكن حتى تؤكد Intel نفسها ذلك ، ابتعد عن التعامل مع هذا على أنه حقيقة.

بينما قد تخطط Intel لزيادة الأسعار على بعض أو كل منتجاتها ، فإننا لن نعرف المدى الحقيقي لذلك حتى يتم جعل كل شيء رسميًا من قبل الشركة المصنعة، ومن المقرر إجراء دعوة الأرباح التالية لشركة Intel فى 28 يوليو ، لذلك لن يمر وقت طويل قبل أن نسمع مباشرة من المصدر.