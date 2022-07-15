شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل بعثة الصين إلى الزهرة للتحقيق فى الغلاف الجوى للكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق الصين بعثة إلى كوكب الزهرة كجزء من برنامج استكشاف الفضاء المتوسع في البلاد، حيث تسمى المهمة المقترحة (VOICE)، والتي من المفترض إطلاقها في عام 2026 وستصل إلى مدار حول ثانى أكثر الكواكب سخونة في النظام الشمسي في عام 2027.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستستخدم المركبة الفضائية مدارًا قطبيًا دائريًا بارتفاع 220 ميلاً (350 كيلومترًا) للتحقيق في التطور الجيولوجي لكوكب الزهرة، والعمليات الحرارية والكيميائية في الغلاف الجوي للكوكب، والتفاعلات السطحية والغلافية، وإمكانية وجود بيئة صالحة للسكن والحياة في غيوم كوكب الزهرة.

ستشمل أدوات العلوم رادار S-band، والذي يمكن أن يدقق عبر السحب الزهرية ويرسم خريطة للسطح، ومصور متعدد الأطياف يمكنه مراقبة الزهرة في الأطوال الموجية فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة.

كما أن VOICE هي مهمة مرشحة لبرنامج علوم الفضاء منفصلة إلى حد ما عن مهمات استكشاف القمر والكواكب الرئيسية في الصين بقيادة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، والتي تشمل مهمة Tianwen 1 Mars الجارية وكويكب Tianwen 2 القريب من الأرض والمريخ.

وهناك مقترحات أخرى في مجالات علم الفلك والفيزياء الفلكية والكواكب الخارجية والفيزياء الشمسية، وإذا تم تأكيد اختيار مهمة الزهرة، ستنضم VOICE إلى زوج من بعثات ناسا إلى كوكب الزهرة (VERITAS و DAVINCI +)، ومركبة الفضاء EnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كجزء من موجة الاهتمام المتجدد بالزهرة.