شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية إخفاء أو إظهار أغنية على Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصادف مقطوعات من بين الملايين على Spotify لا ترغب في سماعها بعد الآن، وهذا هو الغرض من ميزة الإخفاء، فيمكنك إخفاء المسارات الموجودة في الألبومات أو قوائم التشغيل العامة، ثم سيتخطى Spotify تلك الأغنية إذا ظهرت في قائمة الانتظار الخاصة بك، ومع ذلك يمكنك بسهولة إظهارها مرة أخرى عند الحاجة، وإليك كيفية إخفاء وإلغاء إخفاء أغنية على Spotify، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إخفاء أغنية على Spotifyيتيح لك Spotify إخفاء أي أغنية تظهر في ألبوم أو في قائمة تشغيل عامة أو من صنع Spotify، لكن يمكنك فقط استخدام ميزة "إخفاء" على المسارات عبر تطبيق Spotify للهاتف، ولا توجد طريقة للقيام بذلك من سطح مكتب الكمبيوتر أو المتصفح.

1. في تطبيق Spotify، افتح قائمة تشغيل أو ألبومًا به أغنية تريد إخفاءها.

2. في قائمة المقطوعات الخاصة بقائمة التشغيل أو الألبوم، اضغط فوق النقاط الثلاث الموجودة على يمين الأغنية التي تريد إخفاءها.

3. في القائمة، اضغط فوق إخفاء الأغنية (في نظام iOS) أو إخفاء هذه الأغنية (على نظام Android).

ستتحول الأغنية الآن إلى اللون الرمادي، ولن تتمكن من تشغيلها من خلال الضغط عليها، وسيقوم Spotify بتخطيها إذا ظهرت الأغنية في قائمة تشغيل أو ألبوم.





كيفية إظهار أغنية على Spotify1. في تطبيق Spotify، افتح قائمة تشغيل أو ألبومًا يحتوي على الأغنية التي أخفيتها سابقًا.

2. اضغط على النقاط الثلاث على يمين الأغنية التي تريد إظهارها.

3. اضغط على "مخفي".

سيتم إظهار المسار، ويجب أن تكون قادرًا على تشغيله مرة أخرى.