شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا على المريخ تجمع عينة الصخور العاشرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت مركبة المريخ التابعة لوكالة ناسا "المثابرة" عينة صخورها العاشرة، بينما تستمر في استكشاف الكوكب الأحمر بحثًا عن أجزاء من تربة المريخ التي قد تحتوي على آثار للحياة الماضية، والتي قد تقدمها مهمة مستقبلية إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، شاركت وكالة ناسا صورة العينة على حساب Perseverance على تويتر، وذكرت "يوم عظيم لعلوم الفضاء! من مناظر التلسكوب الكبرى، إلى لقطات مقربة شديدة من عينات المريخ، مع نوى صخرية بالكاد بحجم إصبع الخنصر".

وسعت المثابرة مؤخرًا نطاق مهامها وبدأت في البحث عن موقع مناسب حيث يمكن جمع عينة مستقبلية، ولن يوفر هذا الموقع للمركبة المستقبلية التي ستنقل العينات من المريخ للأرض مكانًا للهبوط بأمان فحسب، بل سيوفر أيضًا بيئة مناسبة لإعداد أول منصة إطلاق على الإطلاق على كوكب آخر غير الأرض.

ويمكن أن تنطلق مهمة إرجاع عينات المريخ، التي اقترحتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى الكوكب الأحمر في عام 2028 وتلتقط العينات التي أعدتها المثابرة في Jezero Crater.

وكانت المثابرة هبطت على سطح المريخ في فبراير 2021، والتى تحمل 43 أنبوب اختبار منها 38 سيتم ملؤها بالعينات، وتستخدم العربة الجوالة مثقابًا صغيرًا في نهاية ذراعها الآلية لاستخراج شظايا صخرية مستقبلية.