شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تنجح بإطلاق أول صاروخ Vega-C إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ Vega-C المعدل إلى مدارات الأرض، وجاء في بيان صادر عن الوكالة، "نفذت بنجاح أول عملية إطلاق لصاروخ Vega-C الفضائي المعدّل، الصاروخ أطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار البيان إلى أن الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمر LARES-2 التابع لوكالة الفضاء الإيطالية والذي سيستخدم لوضع خرائط للأرض، إضافة إلى 6 أقمار صغيرة من نوع CubeSats طورها خبراء تابعون لجامعات أوروبية.

وبدأ تطوير هذا الصاروخ منذ العام 2014 بالتعاون ما بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية وشركة Arianespace، ويعتبر نسخة مطورة عن صواريخ Vega الفضائية الخفيفة التي تستخدم من العام 2012، وحصل على هيكل بطول 35 مترا، كما يمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2.2 طن إلى مدارات تبعد 700 كيلو مترا عن الأرض.

ومن المفترض أن يحصل الصاروخ مستقبلا على وحدة Space Rider القابلة للاستخدام 6 مرات، والتي يمكنها البقاء مدة شهرين في الفضاء ومن ثم العودة إلى الأرض بعد إطلاقها.