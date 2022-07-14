شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر فى دعوى قضائية: عرضنا منح إيلون ماسك بعض بيانات المستخدمين لإنجاز صفقة البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت شركة تويتر إنها أعطت أيلون ماسك كميات هائلة من بيانات المستخدمين على الرغم من المخاوف من أنه يريد استخدامها لبناء تطبيق منافس، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

في دعوى قضائية مرفوعة ضد أغنى رجل في العالم بزعم انتهاكه اتفاقه الـ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، قال موقع تويتر إنه أتاح لماسك الوصول إلى 49 تيبيبايت، أو حوالي 53.8 تيرابايت، من بيانات المستخدمين الأولية.



تقرير ديلى ميل

وقالت شركة التواصل الاجتماعي أيضًا إن ماسك كان لديه ثلاث خطط فقط عندما سعى للاستحواذ على الشركة: "الجلوس في مجلس إدارتها، أو شرائها، أو بناء منافس".

استعانت شركة تويتر بشركة محاماة أمريكية "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP " وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمقاضاة Elon ماسك وإجباره على إكمال صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأنهى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، عرض استحواذه، قائلاً إن تويتر فشل في تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة، وبعد ذلك، تعهد رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، بمحاربة قانونية، وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن تويتر يخطط لرفع دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا الأسبوع في ولاية ديلاوير.

وامتنع تويتر عن التعليق بينما لم يرد مكتب المحاماة على الفور على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل، وكان "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP " أحد المستشارين القانونيين لخطة ماسك لإضفاء الطابع الخاص على Tesla في عام 2018.

وغرد ماسك بأنه كان هناك "تمويل مضمون" لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لجعل Tesla خاصة ولكن لم يمضي قدمًا في عرض، ودفع كل من ماسك و تسلا 20 مليون دولار كغرامات مدنية، وتنحى ماسك عن منصب رئيس Tesla لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنه احتال على المستثمرين.