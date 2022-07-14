شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باناسونيك تعلن بناء أكبر مصنع للبطاريات الكهربائية فى العالم فى كانساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت باناسونيك أنها وقعت صفقة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار مع ولاية كانساس لبناء وتشغيل أكبر منشأة لإنتاج خلايا البطاريات فى العالم، وحددت الشركة بالفعل موقعًا بالقرب من مدينة دي سوتو فى مصنع ذخيرة سابق، وفقا لتقرير engadged.

وقالت حاكمة كانساس لورا كيلى وهى ديمقراطية " باعتباره أكبر استثمار خاص فى تاريخ كانساس وواحدًا من أكبر مصانع بطاريات السيارات الكهربائية من نوعها فى البلاد ، سيكون هذا المشروع تحويليًا لاقتصاد ولايتنا ، حيث يوفر إجمالي 8000 وظيفة عالية الجودة من شأنها أن تساعد المزيد من Kansans على خلق أفضل فرص العمل .

وسينتج المصنع خلايا عالية السعة لشركة Tesla ، وفقًا لما ذكرته شركة Nikkei Asia، وتقوم باناسونيك بالفعل بتشغيل Reno، Nevada Gigafactory بالاشتراك مع صانع السيارات. وافتتحت تسلا مصنع جيجا ثالث فى أوستن فى أبريل الماضى، ومن المتوقع أن ينتج هذا المشروع 4000 وظيفة دائمة في المصنع بالإضافة إلى 16500 وظيفة بناء.

وعلى الرغم من الصدمة الاقتصادية العالمية ونقص سلسلة التوريد الناجم عن جائحة COVID-19 ، شهدت تسلا ارتفاعًا في شحنات سياراتها بنسبة 90٪ تقريبًا بين عامى 2020 و 2021، وقد بدأت الشركة فى تطوير خط خاص من البطاريات فى عام 2019 ، وبدأت بشكل روتينى فى الاستحواذ الحصرى يتعامل مع موردى الليثيوم.

وبالمثل ، قامت جنرال موتورز وفورد باستثمارات كبيرة فى كل من مرافق إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية فى السنوات الأخيرة، وتنفق جنرال موتورز 7 مليارات دولار في ميشيغان وحدها ، يذهب جزء منها نحو بطارية 2.4 مليار دولار ومنشأة كهربائية خارج لانسينغ ، بينما خصصت شركة فورد 29 مليار دولار من أجل التزاماتها بالكهرباء والتكنولوجيا المستقلة.