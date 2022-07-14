شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين نتفليكس ومايكروسوفت لتنفيذ خطط إعلانية لخدمة البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من Netflix و Microsoft أن الشركتين تتعاونان من أجل الخطة الإعلانية القادمة لخدمة البث المباشر، والسؤال الأهم لأى شخص هو كم ستكلف هذه الخطة، ويقول Netflix إنه سيكون "أقل سعرًا" ، لكنه لن يكون مجانيًا، لكننا ما زلنا لا نعرف السعر، ويكفى أن نقول أنها ستكون أقل من 10 دولارات شهريًا.

وقال جريج بيترز ، الرئيس التنفيذى للعمليات وكبير مسؤولى المنتجات فى Netflix ، في بيان صحفي : "إنها الأيام الأولى جدًا ولدينا الكثير للعمل من خلاله" ، لكن هدفنا على المدى الطويل واضح وهو المزيد من الخيارات للمستهلكين وتجربة العلامة التجارية التلفزيونية الممتازة الأفضل للمعلنين، ونحن متحمسون للعمل مع Microsoft بينما نجعل هذه الخدمة الجديدة تنبض بالحياة ،وفقا لتقرير digitartlend.

ولدى Netflix حاليًا ثلاث خطط بث تبلغ تكلفة الخطة "الأساسية" 10 دولارات شهريًا وهى متوفرة فقط فى التعريف القياسى، وتعمل الخطة "القياسية" على رفع مستوى الدقة والأطروحات فى القدرة على المشاهدة على جهازين في وقت واحد ، وكل ذلك مقابل حوالي 16 دولارًا أمريكيًا، وتضيف خطة "Premium" دقة 4K وأربعة أجهزة فى وقت واحد مقابل 20 دولارًا في الشهر.

ومن غير المعروف أيضًا الشكل الذى ستتخذه الإعلانات بالضبط، وأصبحت خدمات البث مبدعة مؤخرًا، وإعلانات ما قبل التشغيل بسيطة بما يكفي ، حيث تشاهد الإعلانات قبل أن يبدأ المحتوى الخاص بك والإعلانات أثناء التشغيل ممكنة أيضًا نظرًا لمقدار محتوى Netflix المصمم للتلفزيون ، ومع وجود الفواصل الإعلانية المضمنة بالفعل فى العروض يمكن أن يكون هناك إعلان عند إيقاف العرض مؤقتًا، أو يمكنك أيضًا أن تتخيل Netflix يسير فى طريق Roku ، مع الإعلانات الصورية مدسوسة بين جميع المحتويات الأخرى التى تظهر على الشاشة.

وكتب بيترز: "تتمتع Microsoft بقدرة مثبتة على دعم جميع احتياجاتنا الإعلانية بينما نعمل معًا لبناء عرض جديد مدعوم بالإعلانات، والأهم من ذلك قدمت Microsoft المرونة للابتكار بمرور الوقت فى كل من جانب التكنولوجيا والمبيعات ، بالإضافة إلى حماية خصوصية قوية لأعضائنا."

وتراجعت Netflix أخيرًا عن فكرة خطة الاشتراك القائمة على الإعلانات بعد نشر أول خسارة ربع سنوية لها فى المشتركين لأول مرة منذ فترة طويلة فى الربع الأول فقط بضع مئات الآلاف من المشتركين، وتوقعت الشركة خسارة حوالى 2 مليون مشترك في الربع الثانى ، ومع ذلك ستصدر الأرقام الفعلية فى 19 يوليو.

لذلك فى الوقت الحالى ، ننتظر ونرى ما الذى تمتلكه Netflix فى سواعدها وعدد المشتركين الذين يمكنها إخراجهم منها.