شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يختبر تغييرا رئيسيا فى شريط المهام .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير the verge إن شريط مهام Windows 11 كان من بين العناصر الأكثر إثارة للجدل ، لكن أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview (النسخة 25158) من Microsoft والذى يتوفر الآن في قناة Dev الخاصة به قد يعيد بعض الميزات القديمة لشريط المهام التى قد يقدرها البعض.

وأشار التقرير، إلى أن تصميم المعاينة يسلط الضوء على العديد من تغييرات واجهة المستخدم على شريط مهام Windows 11 ، بما فى ذلك إعادة تقديم شريط البحث ، والذى كان سابقًا ميزة معروفة فى Windows 10 .

وأصبحت، منذ ذلك الحين ميزة اختيارية فى Windows 11 ، ومع ذلك مع بنية المعاينة تتطلع Microsoft إلى اختبار والحصول على آراء المطورين حول خيارات التصميم المختلفة لتحديث محتمل فى المستقبل، وليس هناك ما يضمن أنه سيصبح تحديثًا دائمًا لنظام التشغيل Windows 11 ، على الرغم من أن تعليقات المطورين ستكون ضرورية على الأرجح لمعرفة ما إذا كانت ستنتقل إلى معاينات Insider أخرى وإلى الجمهور.

وتقوم Microsoft أيضًا بتجربة شارات الإشعارات لقسم Widgets الخاص بها في Windows 11، وتعمل شارات الإعلام كميزة إضافية لـ Widgets ويمكن أن تكون بمثابة تنبيه أو استشاري للعديد من الأدوات مثل Weather، وبالمثل لا يمكن ضمان أن تنتهي شارات الإشعارات كميزة دائمة لنظام التشغيل Windows 11.

وهناك عدد من الميزات ، التي تم اختبارها سابقًا من خلال برنامج Windows Insider ، والتي تم عرضها على إصدارات عامة من Windows 11، وفى أبريل طرحت Microsoft تحديثًا والذى تضمن ميزات مثل Focus و Do Not Disturb و Live Captions والتى تم اختبارها لفترة طويلة فى المطور وبرامج Windows Insider التجريبية.

التركيز وعدم الإزعاج هما ميزتان تساعدان في الحفاظ على تعيين المستخدمين للمهمة التي في متناول اليد، التركيز "يقلل من عوامل التشتيت المرئي ويقلل من الفوضى على سطح المكتب، وتسمح لك ميزة "عدم الإزعاج" بتتبع تجربة التركيز الخاصة بك وإضفاء الطابع الشخصى عليها بشكل أكبر.

وتعتبر ميزة Live Captions إمكانية الوصول مفيدة بشكل خاص للصم ، بالإضافة إلى متعلمى اللغة، كما إنها ميزة يمكنها الاقتران بتطبيقات أخرى ، بالإضافة إلى الصوت المستند إلى الويب، وتعد مواقع دفق الفيديو طريقة مفيدة بشكل خاص لهذه الميزة.