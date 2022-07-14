شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق تنبيهات نصية للصور من مستخدمى أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع Twitter إطلاق تنبيهات نصية بديلة لـ10% من المستخدمين على iOS وAndroid والويب، وفقًا لتقرير على The Verge، وقال المتحدث باسم الشركة شاوكى أمدو إن الميزة اختيارية، وسيظهر التذكير كنافذة منبثقة قبل نشر الصورة بدون نص بديل، وسيكون لدى المستخدمين خيار إضافة النص البديل أو تخطى العملية عن طريق الضغط أو الضغط فوق "ليس هذه المرة".

ولتشغيل تذكير النص البديل، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية، وقم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى إمكانية الوصول والعرض واللغات، ثم اضغط فوق إمكانية الوصول، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الصور، وهنا اضغط فوق التبديل المسمى تلقى تذكير وصف الصورة.

بينما لا يطلب Twitter من المستخدمين إضافة نص بديل إلى صورهم ، وكانت تذكيرات النص البديل هى الميزة الأكثر طلبًا من نشطاء إمكانية الوصول. النص البديل هو إضافة بسيطة تسهل على الأشخاص الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة فهم سياق الصورة في تغريدة، واشتكى بعض المستخدمين من أن إضافة نص بديل إلى صورهم يتطلب الكثير من العمل ، لكن البعض الآخر دافع عن استخدام النص البديل، وقد تجعل هذه التذكيرات الجديدة الجميع على النظام الأساسي يضيفونها كثيرًا.

وبعد أن نشرت وكالة ناسا أول صور جديدة للفضاء تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب وإضافة نص بديل إليها في وقت سابق من هذا الأسبوع ، سارع بعض الناس إلى ملاحظة الجدار الطويل للنص البديل الذى كتبته ناسا يصف الكون.

تشاندا بريسكود-وينشتاين ، مؤلفة كتاب The Disordered Cosmos ، قامت بتغريد مستخدم آخر يشير إلى ذلك قائلة إنه من المهم أن يقوم الأشخاص بصقل مهاراتهم في كتابة الرسائل النصية البديلة وأن يتم تعويضهم بشكل صحيح عن إتاحة التغريدات المصورة للجميع مع الاعتراف أيضًا بأن الرسائل النصية البديلة قد يكون صعبًا على الأشخاص ذوى الإعاقات الجسدية.

ومن المهم استخدام صور النص البديل (إن أمكن - بعض الإعاقات تجعل ذلك صعبًا)، وقال بريسكود واينستين: "علينا أيضًا أن نقبل أن الوصف هو مهارة كتابية نادرًا ما يتم تشجيع الناس على تطويرها - إذا تم تشجيعهم على تطوير صوتهم الكتابي على الإطلاق، والنص البديل لصورة وكالة ناسا هو مثال رائع لما يمكن تحقيقه عندما تعمل الفرق معًا ويتم منحهم الموارد لمعرفة كيفية قول شىء ما."

ومن خلال تقديم تنبيهات تذكير النص البديل ، يشجع Twitter الأشخاص على المساعدة في جعل صورهم في متناول المكفوفين.