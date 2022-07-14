شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد أسرع سمكة قرش فى العالم تصل سرعتها القصوى إلى 45 ميلاً فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مصور تحت الماء مؤخرًا لقطات لأسرع سمكة قرش فى العالم في المياه المحيطة بشاطئ برشلونة ، فيمكن أن تصل سرعات قرش ماكو قصير الزعنفة إلى 45 ميلاً في الساعة وهي مدرجة حاليًا على أنها مهددة بالانقراض، وهذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتبر المفترسات الرئيسية أهدافًا للصيد، وضحايا التجارة الدولية، وهي مرغوبة للغاية في السوق الآسيوية.

كما تم الإبلاغ عن المشاهدة الأخيرة قبالة ساحل الجراف من جانب فريق الرحلة الذي قال إن القرش يسبح في المياه المفتوحة ويبلغ طوله حوالي ثمانية أقدام.

وقال ديفيد جارا، المصور الفوتوغرافي تحت الماء، "لقد رأينا ظلًا أسودًا كبيرًا يتحرك"، مضيفا "لقد كنا مرتبكين بعض الشيء.. لكن فجأة رأينا شيئًا بارزًا من البحر".

وأوضح جارا، "في البداية اعتقدنا أنها سمكة شمس، لكن سرعان ما لاحظنا الزعنفة الظهرية، ثم اقتربنا وتوقفنا على مسافة آمنة".

قال Barría، عالم الأحياء البحرية في Catsharks في معهد العلوم البحرية في برشلونة والمجلس الأعلى للبحوث العلمية (CSIC)، إن المشاهدة هي علامة جيدة للنظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط، وسمكة قرش ماكو قصيرة الزعنفة هي سمكة قرش ذات شكل أملس مع أنف مخروطي طويل ويمتلئ بالفم بأسنان طويلة ونحيلة.

وهناك أنواع قصيرة الزعانف وطويلة الزعانف، اعتمادًا على ما إذا كانت مياهها مفتوحة أو ضحلة، والنوع الذي تم رصده مؤخرًا كان قصير الزعانف.

يمكن أن يصل طول البالغين من هذا القرش إلى 14.8 قدمًا ووزنه أكثر من 1100 رطل، ويفترسون الأسماك مثل الرنجة والماكريل والحيتان الصغيرة.