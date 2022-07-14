شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رحلة المذنب K2 الضخم خلال جولته فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك المذنب K2، أحد أكثر المذنبات "النشطة" التي تم اكتشافها على الإطلاق، بالقرب من كوكبنا، حيث يقوم بأول رحلة له على الإطلاق من أبعد المناطق الخارجية للنظام الشمسي، ويراقب علماء الفلك كرة الجليد الغامضة في ترقب، ويقومون باكتشافات جديدة في كل خطوة على الطريق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ديفيد جيويت، عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، "إنه يشبه إلى حد ما القدرة على رؤية شيء ما من بداية النظام الشمسى"، مضيفا "من المحتمل أنه الشىء الأكثر بدائية فى النظام الشمسى الداخلى فى هذا الوقت."

نشر جيويت عدة أوراق بحثية عن المذنب K2 وكان من أوائل علماء الفلك الذين درسوا الجسم بعد اكتشافه بواسطة تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة (PanSTARRS) فى هاواى فى مايو 2017.

في ذلك الوقت، كان المذنب حوالي 17 مرات أبعد من الشمس عن الأرض، وحتى على تلك المسافة، بين مداري زحل وأورانوس، كان المذنب ينبعث من هالة غامضة من الغاز امتدت 80 ألف ميل (130 ألف كيلومتر) فى الفضاء.

وتتشكل هذه الهالة عندما تتصاعد مادة مجمدة على المذنب، أو تنتقل من مادة صلبة مباشرة إلى غاز.

قال جيويت: "كلما اقتربت المذنبات من الشمس، فإنها تصبح أكثر دفئًا، وبعد ذلك يكون الجليد المائي قادرًا على التسامي وخلق جو متسرع من الغاز الذي يصنع الهالة وذيل المذنب".

كانت هذه الهالة التي فاجأت علماء الفلك فى عمق النظام الشمسى، حيث تكون أشعة الشمس أضعف من أن تتسبب في تسامي أي من المواد المجمدة للمذنب، وعادة، تبدأ هذه العملية فقط حول مدار كوكب المشترى.

نمت مفاجأة علماء الفلك فقط عندما وجدوا هذه الهالة فى الصور التي التقطت حتى قبل الاكتشاف الرسمى، عندما كان المذنب على بعد 23 وحدة فلكية من الشمس، وراء مدار كوكب نبتون الخارجي للنظام الشمسى.

قرر جيويت بعد ذلك أن K2 يجب أن يكون نشطًا بالفعل لعدة سنوات عند التقاط تلك الصورة الأولى، وأظهرت النمذجة العكسية أن المذنب لا بد أنه كان ينفث غازًا على بعد 35 وحدة فلكية من الشمس في أعماق حزام كايبر، وهو قرص الحطام والصخور الفضائية والمذنبات خارج مدار نبتون.