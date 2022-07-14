شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Nikon توقف تطوير كاميرا DSLR .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوقف شركة Nikon عن تطوير كاميرات أحادية العدسة العاكسة (SLR) وتركز حصريًا على الطرز التى لا تحتوى على مرايا ، وفقًا لتقرير من Nikkei. وتمثل الأخبار نهاية حقبة وتؤكد بشكل أساسى ما توقعه معظم المراقبين بالفعل ، حيث لم تصدر الشركة اليابانية كاميرا SLR رقمية جديدة (DSLR) منذ طرح D6 فى يونيو من عام 2020، بينما يقال إنها لن تصمم أى طرازات جديدة أخرى ، وستستمر نيكون فى إنتاج وتوزيع كاميرات DSLR الموجودة مثل D6 و D3500 .

وأصدرت نيكون أول كاميرا فيلم عاكسة أحادية العدسة ، وهى Nikon F فى عام 1959، وكانت واحدة من أكثر الكاميرات تقدمًا فى ذلك الوقت بفضل ميزات مثل حامل حربة كبير ، وزر معاينة عمق المجال ، وبؤرى من التيتانيوم مصراع الطائرة والتصميم المعيارى والمزيد، وكانت أول كاميرا SLR رقمية احترافية حقيقية للشركة هى كاميرا D1 بدقة 2.7 ميجابكسل ، وتم إطلاقها فى عام 1999، وفقا لتقرير engadged.

وتستخدم كاميرات SLR مرآة ومنشور لمنح المستخدم رؤية بصرية مباشرة من خلال عدسة الكاميرا ، مع خروج المرآة عن الطريق عند التقاط الصورة، وعلى النقيض من ذلك تأخذ الكاميرات التى لا تحتوى على مرآة الضوء مباشرة من العدسة إلى المستشعر وتمنح المستخدم رؤية عبر محدد المناظر الإلكتروني أو الشاشة الخلفية، وتسمح الكاميرات عديمة المرآة بمزيد من الأجسام المدمجة والتعرف على موضوع الذكاء الاصطناعى المتقدم ، وميزات الفيديو المحسنة والمزيد.

وبصرف النظر عن سلسلة Nikon 1 غير المشهورة ، فقد وصلت متأخراً إلى مجال الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا مقارنة بسوني وغيرها مع إطلاق نظام Z mount وطرازي Z6 و Z7 في عام 2018 ، مع نموذج APS-C Z50 التالي العام القادم، وحتى وقت قريب كانت مجموعتها الاحترافية المتطورة تتكون فقط من طرز DSLR مثل D6، ومع ذلك فقد تغير ذلك عندما أطلقت نيكون كاميرا Z9 بسعر 5500 دولار بدون مصراع ميكانيكى أواخر العام الماضى بمزيج من السرعة والقوة ومقاطع الفيديو ، إلى مراجعات إيجابية إلى حد كبير.

وتوقفت نيكون عن صنع الكاميرات المدمجة منذ بعض الوقت حيث كانت الهواتف الذكية تلتهم هذا العمل بشكل أساسى، كما أوقفت مؤخرًا عددًا كبيرًا من عدسات الإطار الكامل و APS-C DSLR وهيكل الكاميرا خلال العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الكاميرات الإجمالية بشكل كبير في خمس سنوات فقط ، حيث انخفضت مبيعات الكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل (بدون مرايا و DSLR) من 11.67 مليون وحدة تم بيعها في عام 2017 إلى 5.34 مليون وحدة بحلول عام 2021. وقد أجبر هذا شركات مثل نيكون على تركيز جهودها على أكثر النماذج ربحية، ويحقق قسم التصوير فى نيكون الآن نصف أمواله من الطرز التي لا تحتوي على مرايا.