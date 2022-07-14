شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترفع دعوة قضائية قد تطرد Tinder من متجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبيرج أن Google رفعت دعوى قضائية ضد Match تسعى للحصول على تعويضات مالية وحكم يسمح لها بطرد Tinder، وتطبيقات المواعدة الأخرى التابعة للمجموعة من متجر Play.

وفى وقت سابق من هذا العام ، رفعت شركة Match دعوى قضائية ضد شركة Google مدعيةً وجود انتهاكات لمكافحة الاحتكار بشأن قرار يطالب جميع مطوري Android بمعالجة مدفوعات "السلع والخدمات الرقمية" من خلال نظام فوترة متجر Play، وفقا لتقرير engadged.

وبعد الدعوى الأولية في مايو، توصلت Google وMatch إلى اتفاقية مؤقتة تسمح لـ Match بالبقاء على متجر Play واستخدام نظام الدفع الخاص بها، ووافقت Google أيضًا على بذل جهد "حسن النية" لمعالجة مخاوف الفواتير الخاصة بـ Match، وكان من المفترض أن تبذل شركة Match بدورها جهدًا لتقديم نظام فوترة Google كبديل.

ومع ذلك ، تدعى شركة Alphabet الشركة الأم لشركة Google أن Match Group تريد الآن تجنب دفع "لا شيء على الإطلاق" إلى Google ، بما في ذلك رسوم متجر Play بنسبة تتراوح بين 15 و 30 % ، ووفقًا لإيداع المحكمة تنص الوثيقة على أن "ماتش جروب لم تعتزم أبدًا الامتثال للشروط التعاقدية التي وافقت عليها ، كما أنها ستضع" ماتش جروب "فى موقع متميز بالنسبة لمطوري التطبيقات الآخرين".

وقالت مجموعة Match إن سياسات متجر Google Play تنتهك القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، وقال ماتش لبلومبيرج في بيان: "لا تريد Google أن يقاضي أي شخص آخر ، لذا فإن مطالباتهم المضادة مصممة كطريقة تحذيرية، ونحن على ثقة من أن قضيتنا جنبًا إلى جنب مع المطورين الآخرين ووزارة العدل الأمريكية و 37 من المدعين العامين بالولاية الذين يقدمون ادعاءات مماثلة سيتم حلها لصالحنا فى أوائل العام المقبل.

وتشير Match إلى إجراء لمكافحة الاحتكار تم إطلاقه العام الماضي من قبل الولايات والحكومة الفيدرالية للتحقيق في رسوم متجر Google Play Store، وقبل ذلك بوقت قصير خفضت Google رسومها على عائدات مطوري التطبيقات إلى 15% على أول مليون دولار، و30% بعد ذلك.

وفى الوقت نفسه أعلنت أنها ستفرض سياسة تطالب جميع المطورين بمعالجة المدفوعات من خلال نظام الفوترة فى متجر Play، وفى وقت سابق من هذا العام تقدم مجلس الشيوخ بمشروع قانون يستهدف المدفوعات داخل التطبيق في كل من متاجر Google و Apple.