يظهر باللون البرتقالي.. أقرب بدر عملاق يزين سماء مصر والوطن العربي الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تشهد سماء مصر والوطن العربي، مساء الأربعاء، اكتمال قمر ذو الحجة وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام وسيكون مشاهداً طوال الليل.

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة، في تقرير لها، أن القمر وصل عند الساعة ( 09:05 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022 وسيكون على مسافة 357,263 كيلومترا .

وأضاف البيان أن البدر العملاق اكتمل من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهرى كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه المعتاد.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه يمكن أن يكون لونه برتقالي أثناء ظهوره وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

كما سيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة (06:37 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و 38 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري اكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض.