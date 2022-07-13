شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا يستطيع إيلون ماسك التراجع عن شراء تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دعوى قضائية من 62 صفحة تم رفعها يوم الثلاثاء، اتهمت شركة تويتر إيلون ماسك بخرق اتفاقية لشراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وحاول ماسك، أغنى رجل في العالم، التراجع عن عملية الاستحواذ، مشيراً إلى عدد الحسابات المزيفة على تويتر، واتهم الشركة بعدم إعطائه معلومات كافية حول المشكلة، وعدم الإفصاح بشفافية عن أرقامها.

وفي الدعوى القضائية، سعت تويتر لإثبات أن ادعاءات ماسك ضدها ليس لها أي أساس، وبدلاً من ذلك كان ماسك هو من خالف الاتفاقية، على حد قول الشركة، كما وصفت تويتر استراتيجيته في الهروب بأنها "نموذج للنفاق" و"نموذج لسوء النية". ودعمت حجتها بالعديد من التغريدات من الملياردير، وفقاً لما نقلته "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه العربية نت.

وحددت تويتر بعض النقاط الرئيسية لإظهار كيف أخل ماسك بشروط الاتفاق، وتبرئة نفسها من ادعاءات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

البريد العشوائى

وعلى عكس ادعاءات ماسك بأن تويتر أوقف جهوده للحصول على معلومات حول حسابات البريد العشوائى، قالت الشركة فى الدعوى القضائية التى رفعتها إنها زودته بالبيانات عندما طلب ماسك المعلومات، وزادت الشركة على ذلك، بإعطائه إمكانية الوصول إلى التدفق الهائل من التغريدات.

ولكن حتى أثناء قيامها بذلك، قالت تويتر في دعواها، إن مطالب ماسك بالحصول على المعلومات أصبحت غير عقلانية بشكل تدريجى.

ووفقاً للدعوى، قالت تويتر: "منذ البداية، كانت طلبات ماسك مصممة لمحاولة إفشال الصفقة. لا تعكس طلبات ماسك الغريبة على نحو متزايد فحصاً حقيقياً لعمليات تويتر، ولكن حملة مدفوعة بالتقاضي لمحاولة إنشاء سجل لعدم التعاون من جانب تويتر"

لا دليل مادياً

وجادل ماسك بأن إفصاحات تويتر العامة بأن حوالى 5% من مستخدميها هم روبوتات مضللة مادياً، مما قد يشكل "تأثيراً سلبياً جوهرياً" بموجب شروط الصفقة، إذ يتطلب عقد ماسك مع تويتر أن تكون الإفصاحات التنظيمية منذ يناير دقيقة.

لكن تويتر أشارت إلى أن الإيداعات التنظيمية حذرت من أن الأرقام كانت تقديرية، كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراج أغراوال، كيف تكتشف الشركة برامج البريد العشوائي وتكافحها. كما قالت تويتر إن وجود الروبوتات كان جزءاً من سبب رغبة ماسك في شراء تويتر

ثبات عمليات الشركة

وفيما قال ماسك إن سبباً آخر لرغبته في الانسحاب من الصفقة هو أن تويتر لم تقم بإدارة أعمالها كما كان يتوقع أثناء إقفال عملية الاستحواذ.

وأضاف ماسك، من بين أمور أخرى، أن تويتر أبطأ عملية التوظيف ولم يقدم له إنذاراً قبل أن يطرد مؤخراً اثنين من المديرين التنفيذيين، والذي قال إنه ينتهك شروط عقد الصفقة.

لكن تويتر ردت في الدعوى القضائية التي قدمتها بأن تباطؤها في التوظيف يتوافق مع ما قاله ماسك للشركة إنه يريده، وأضافت الشركة أنها أبلغت محامي ماسك بقرارها التخلي عن المديرين التنفيذيين، وأن المحامين "لم يبدوا أي اعتراض". ولم تذكر الدعوى متى تم إخطار محامي ماسك بتلك القرارات.

تأمين التمويل

وبموجب شروط الاتفاقية، يجب على ماسك بذل "أفضل الجهود المعقولة" لإغلاق الصفقة، بما في ذلك تأمين تمويل الديون للصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

لكن تويتر قالت في الدعوى القضائية التي رفعتها إن ماسك بدا وكأنه تخلى عن جهود استكمال تمويل ديونه، مما يخالف الاتفاقية. علاوة على ذلك، قالت الشركة إنه اختفى عندما تواصل معه المدراء التنفيذيون في تويتر، بمن فيهم نيد سيغال، المدير المالي للشركة، لمناقشة الأرقام المتعلقة بحسابات البريد العشوائي التي أعلن ماسك عن قلقه بشأنها.

كما يبدو أن ماسك يتخلص من المديرين التنفيذيين الذين كانوا يعملون لمساعدته في إتمام الصفقة، مثل بوب سوان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل، وفقاً للدعوى القضائية. في 23 يونيو، قال ماسك لتويتر إنه "طلب من سوان" مغادرة إجراءات الصفقة، لأننا لسنا على نفس الموجة "، كما جاء في الدعوى.

الاستخفاف بالشركة

كما نص عقد الصفقة على أن ماسك لا يمكنه الاستخفاف بتويتر أو موظفيها في التغريدات. ومع ذلك، فقد فعل ذلك عدة مرات، كما جادل تويتر، منتهكاً الاتفاقية.

وتضمنت الدعوى القضائية لقطات لعدد من تغريدات ماسك، بما في ذلك واحدة قالت إن محامياً من تويتر أبلغه بأنه انتهك اتفاقية عدم إفشاء المعلومات. في رسالة أخرى، استخدم ماسك رمزاً تعبيرياً بذيئاً رداً على تغريدة من أغراوال، بالإضافة إلى ذلك، أشار تويتر إلى تعليقات ماسك، على تويتر وفي المؤتمرات، والتي شككت علناً في صحة إفصاح تويتر عن حسابات البريد العشوائى.