شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى "مهمة لونا 15" وهل وصلت إلى القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد السوفيتي مركبته الفضائية لونا 15 في مهمة إلى القمر في مثل هذا اليوم 13 يوليو ولكن منذ أكثر من نصف قرن في عام 1969، وكانت لونا 15 عبارة عن مهمة لجمع عينة آلية من التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض من أجل فحصها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تم إطلاق المهمة قبل ثلاثة أيام فقط من أبولو 11، الذي جلب رواد الفضاء الأوائل إلى سطح القمر.

كما أنه في الطريق إلى القمر، اكتشف المتحكمون درجات حرارة عالية بشكل غير طبيعي في خزانات الوقود التي تغذي المحرك، ومن خلال الحفاظ على الخزان بعناية في ظل الشمس، تمكنت أجهزة التحكم من تقليل درجة الحرارة وتجنب خطر حدوث انفجار في الطريق.

دخلت لونا 15 المدار القمري في الساعة 10:00 بالتوقيت العالمي في 17 يوليو 1969، وفي الأصل ، كان من المقرر إجراء تصحيحين مداريين، في 18 و 19 يوليو على التوالي ، لوضع المركبة في هبوطها المسار، لكن وعورة التضاريس القمرية أدت إلى تأخير، لذلك بدلاً من ذلك، أمضى المتحكمون ما يقرب من أربعة أيام في دراسة البيانات (أكثر من 20 جلسة اتصال) لرسم خطة عمل لحساب الجغرافيا الوعرة.

كما أنه بعد دقائق قليلة من بدء هبوط المركبة الفضائية السوفيتية في 21 يوليو، اصطدمت بشكل غير متوقع بجبل وتوقفت عن إرسال البيانات مرة أخرى إلى مركز التحكم في المهمة.