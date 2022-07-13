شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم قياسى جديد فى عمليات الإطلاق الفضائى بشهر يونيو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، أن شهر يونيو الفائت شهد أكبر عدد لعمليات الإطلاق الفضائي لهذا العام، وفي حديث حول الموضوع قال روجوزين: "في يونيو الفائت تم تنفيذ 16 عملية إطلاق فضائي، وهذا العدد هو أكبر كم لهذا النوع من العمليات بالنسبة لعام 2022".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار روجوزين إلى أن روسيا نفذت عدة عمليات لإطلاق الصواريخ والمركبات في الشهر المذكور، منها إطلاق صاروخ Soyuz 2.1a الذي حمل مركبة Progress MS-2 نحو المحطة الفضائية الدولية، وكذلك الصين نفذت عدة عمليات إطلاق لأقمارها الصناعية، والولايات المتحدة أطلقت صواريخ فضاء متعددة الاستخدامات من نوع Falcon 9.

وأوضح "أن قيمة العقود المبرمة في السوق العالمية لتنفيذ عمليات الإطلاق المذكورة في يونيو بلغت نحو نصف مليار دولار أمريكي، وبالرغم من أنها أقل من قيمة العقود المبرمة للشهر الذي سبقه، لكنها أكبر بكثير من قيمة العقود التي أبرمت في نفس الفترة من العام الماضي".

ويرجع العدد الجيد في عمليات الإطلاق الفضائي التجارية في يونيو الفائت تبعا لروجوزين للصفقات التي وقعت لإطلاق الأقمار والمركبات الفضائية الصغيرة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.