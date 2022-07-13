شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب التابع لـ ناسا يلتقط صورة سرية لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندهش عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم بالنجوم من المجموعة الأولى من الصور الملونة الكاملة التى التقطتها ناسا عبر تليسكوب "جيمس ويب" (JWST) التى صدرت أمس.

لكن ما لم يكتشفوه مخفيًا بين تقرير التكليف المكون من 60 صفحة هو صورتان جديدتان لكوكب المشترى، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التقط التلسكوب اللقطات المتوهجة لعملاق الغاز -الأقرب إلى الأرض في نظامنا الشمسي- تظهر حلقات كوكب المشترى بالإضافة إلى ثلاثة من أقماره؛ أوروبا وثيبي وميتيس.

تم التقاط الصورتين بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST ، ويستخدم كل منهما مرشحًا مختلفًا لتسليط الضوء على أطوال موجية منفصلة للضوء.



تقرير ديل ميل

واختارت ناسا تسعة أهداف لاختبار قدرة التلسكوب على تتبع الأجسام سريعة الحركة، والتى تتحرك بسرعات تصل إلى 67 مللي ثانية في الثانية.

من بين الأدوات الأخرى التي تم اختبارها، جهاز التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة وجهاز الطيف غير المشقوق (NIRISS) وآلة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) ، والتي تكتشف وتثبت الأطوال الموجية المختلفة.



الصورة الثانية



الصورة الاولى

وكان كوكب المشترى هو أبطأ هدف، حيث كان يتحرك بسرعة 3.3 مللي ثانية في الثانية، لكن جميع الاختبارات كانت ناجحة.