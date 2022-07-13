شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن منشأ "الجمال الأسود" .. أقدم نيزك مريخي اكتشف فى الصحراء الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق دولي من العلماء المزيد عن أصول نيزك "الجمال الأسود" الشهير، المعروف أيضا باسم NWA 7034، واستخدم العلماء الذكاء الصناعي لتحليل آلاف الصور الكوكبية عالية الدقة لسطح المريخ من مجموعة من بعثات المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، وجدوا أن نيزك "الجمال الأسود" (Black Beauty) قد تم قذفه إلى الفضاء عندما اصطدم كويكب بسطح المريخ وخلق حفرة صدمية، أطلق عليها اسم Karratha Crater، والتي يبلغ عرضها ستة أميال، قبل 5-10 ملايين سنة.

وأدى نيزك "الجمال الأسود"، الذي يزن 320 جرام فقط، إلى إنشاء فئة جديدة من النيزك عندما تم اكتشف في عام 2011 في الصحراء الغربية.

ويعد "الجمال الأسود" هو العينة المريخية الوحيدة المتقنة المتوفرة على الأرض، ما يعني أنها تحتوي على شظايا لأنواع صخور متعددة مرتبطة ببعضها البعض.

ويوضح العلماء أن هذا يجعله مختلفا عن جميع النيازك المريخية الأخرى، التي تحتوي على أنواع صخرية واحدة.

كما أنه من المعروف أنه يحتوي على معظم المياه من أي نيزك مريخي موجود على الأرض.

وقال المؤلف الدكتور أنتوني لاجين في جامعة كيرتن في بيرث، أستراليا، المشارك في الدراسة: "لأول مرة، نعرف السياق الجيولوجي للعينة المريخية الوحيدة المتوافرة على الأرض، قبل 10 سنوات من تعيين مهمة إرجاع عينة المريخ التابعة لناسا لإرسال العينات التي تم جمعها بواسطة المسبار برسفيرنس، الذي يستكشف حاليا فوهة جيزيرو''.

واستخدم الفريق، في الدراسة، التي نُشرت في Nature Communications، خوارزمية جديدة للتعلم الآلي تسمى خوارزمية Crater Detection Algorithm.

وقاموا بتحليل حجم كبير جدا من صور الكواكب عالية الدقة من خلال خوارزمية التعلم الآلي لاكتشاف الحفر الصدمية.

وباستخدام الحجم والتوزيع المكاني لأكثر من 90 مليون حفرة صدمية وقع اكتشافها باستخدام خوارزمية اكتشاف الحفرة ، حددوا موقع الطرد الأكثر احتمالا من المريخ.

ووجد العلماء أن أقدم شظايا NWA 7034 نشأت منذ ما يقارب 1.5 مليار سنة في فوهة بركان Khujirt crater، التي يبلغ عرضها 25 ميلا، في منطقة Terra Cimmeria-Sirenum في نصف الكرة الجنوبي للمريخ.

وتم بعد ذلك طرد المواد المقذوفة من هذا الاصطدام من المريخ عن طريق تصادم ثان، والذي شكّل فوهة Karratha Crater، الأصغر التي يبلغ عرضها ستة أميال، قبل 5-10 ملايين سنة، لذلك يُعتقد أن الصخور المقذوفة من الاصطدام الأول بقيت على سطح المريخ حتى الاصطدام الثاني بعد أكثر من مليار سنة.

ويمكن أن يساعد البحث في تحديد موقع طرد النيازك المريخية الأخرى، من أجل إنشاء عرض أكثر شمولا للتاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر.

وأوضح البروفيسور المشارك جريتشن بينيديكس، الأستاذ المشارك في جامعة كيرتن: "نحن نتكيف أيضا مع الخوارزمية التي تم استخدامها لتحديد نقطة طرد الجمال الأسود من المريخ لكشف أسرار أخرى من القمر وعطارد".

ويشار إلى أنه في عام 2013، وقع تأريخ NWA 7034 بعمر 2.1 مليار سنة - ثاني أقدم نيزك مريخي بعد NWA 7533.

وقال العلماء في ذلك الوقت إن النيزك بحجم كرة الكريكيت يحتوي على أدلة على وجود كمية من الماء أكثر من أي نيزك مريخي آخر موجود على الأرض، وتم التبرع بجزء من NWA 7034 لجامعة نيو مكسيكو من قبل أمريكي اشتراه من تاجر نيزك مغربي.