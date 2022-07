شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Squid Game من Netflix أول مسلسل غير إنجليزى يحصل على ترشيح Emmy لأفضل دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة فى تاريخ جوائز Primetime Emmy، رشحت أكاديمية التليفزيون مسلسلًا غير إنجليزي للدراما المتميزة، وفقا لتقرير engadged.

وحازت لعبة Squid Game من Netflix على التميز عندما أعلنت المنظمة عن الترشيحات لجوائز 2022، بالإضافة إلى الدراما المعلقة حصل الفيلم الناجح على 14 ترشيحًا ، بما في ذلك إيماءة الممثل البارز للنجم Lee Jung-jae.

واعتمادًا على الطريقة التي تريد بها حساب الترشيحات ، فإن Netflix حصل على أكبر أو ثانى أكبر شركة بث فى القائمة، وسجلت منتجات Netflix 105 ترشيحًا هذا العام فى المرتبة الثانية بعد 140 ترشيحًا من HBO و HBO Max ، لكن تجميع عمليات الكابلات والبث المباشر فى HBO تحت مظلة واحدة كان مصدرًا مستمرًا للجدل داخل الصناعة.

وكان لدى HBO أيضًا المسلسل الأكثر ترشيحًا مع الخلافة، وحصل العرض على 25 إيماءة من الأكاديمية ، بما فى ذلك الترشيحات للدراما البارزة واثنين من اعتبارات الممثل المتميز لبريان كوكس وجيريمى سترونج مع 20 ترشيحًا ، وحصل Ted Lasso من Apple على أكبر عدد من الترشيحات من أى مسلسل حصرى للبث المباشر.

وسيحصل جيسون سوديكيس على فرصة للدفاع عن فوزه بجائزة أفضل ممثل عن العام الماضى، بفضل برامج مثل Ted Lasso و Severance ، وكان أداء Apple قويًا وحصل على 51 إيماءة ، ارتفاعًا من 35 فى العام السابق.

والجدير بالذكر أن جون ستيوارت ، الذي عاد إلى التلفزيون في وقت متأخر من الليل العام الماضي بمشكلة جون ستيوارت على TV + ، تم استبعاده من فئة Outstanding Variety Talk Series.

وكان أداء ديزنى عبارة عن حقيبة مختلطة على خلفية 17 ترشيحًا لـ Only Murders In The Building ، وضاعفت Hulu ترشيحاتها أكثر من الضعف من العام الماضى إلى 58، ومع ذلك فقد حصلت Disney + على 34 إيماءة فقط ، وهو انخفاض كبير عن 71 التي حصلت عليها العام الماضى، ومع ذلك فإن منصات البث الأخرى لم تعمل بنفس جودة Disney + تقريبًا، وحصل Amazon Prime Video على 30 ترشيحًا متواضعًا بينما حصل كل من Paramount + و Peacock على 11 و 3 إيماءات لكل منهما.

من الجدير بالذكر، إن جائزة إيمى هي جائزة أمريكية تمنح من قبل أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية (ATAS) تقديرا للتميز فى أمريكا فترات ذروة التلفزيون والبرمجة.