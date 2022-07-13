شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر قمر مكتمل لعام 2022 يظهر فى السماء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عالم الجيوفيزياء كريس فوجان، أن سماء الأرض ستشهد أكبر قمر عملاق في عام 2022، حيث يرتفع فوق الأفق الشرقي الليلة، وسيظهر هذا القمر إلى مرحلته الكاملة، ويلمع بشكل مشرق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يختلف الوقت المحدد للحدث اعتمادًا على موقعك، لذلك ستحتاج إلى التحقق من تطبيق مراقبة السماء مثل SkySafari أو برنامج مثل Starry Night للتحقق من الأوقات.

ويحدث البدر عندما يكون القمر والشمس متقابلين ويضرب ضوء الشمس وجهه، وعلى هذا النحو، قد يكون من الصعب رؤية الميزات على سطح القمر بالتفصيل أثناء اكتمال القمر بسبب قلة الظلال.

وتحدث الأقمار الفائقة عندما يتزامن البدر مع أقرب اقتراب للقمر من الأرض في مداره، المعروف باسم نقطة الحضيض.

وهناك أربعة أقمار عملاقة في عام 2022، في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، ولا يعتبر اكتمال القمر في شهر يوليو مجرد هدف مثير للإعجاب لمشاهدة السماء، ولكنه أيضًا حدث مهم في العديد من الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

يسمي الأوروبيون هذا أحيانًا هاي مون بسبب موسم صناعة التبن الذي يقع بين يونيو ويوليو، وقالت ناسا إن الهندوس والبوذيين قد يطلقون على قمر شهر يوليو اسم جورو مون، حيث يتم الاحتفال به كوقت لتصفية الذهن وتكريم المعلم الروحي، وسيحدث القمر الكامل التالي في 11 أغسطس.