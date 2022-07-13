شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن المزيد من الصور المذهلة لتلسكوب جيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن الدفعة الأولى من الصور كاملة الألوان التى أرسلها تلسكوب جيمس ويب الفضائى إلى الأرض، وحددت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء الأهداف الأولية لإظهار قدرات JWST، وهى تشمل سديم Carina و Southern Ring وSMACS 0723 وWASP-96b و Stephan's Quintet.

وكانت الصورة الأولى التى تم الكشف عنها اليوم لسديم الحلقة الجنوبية ، الذى يبعد حوالى 2500 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) من JWST، وفقا لتقرير engadged.

وتقول ناسا إن التلسكوب كان قادرًا على رصد الغاز والغبار من نجم محتضر "بتفاصيل غير مسبوقة" - أكثر بكثير مما تمكن هابل من التقاطه فى عام 1998، وتم التقاط الصورة على اليسار بواسطة NIRCam

وتقول ناسا إن النجم المحتضر فى وسط الصورة يبدد الغاز والغبار فى جميع الاتجاهات منذ آلاف السنين، وتمكن المرصد لأول مرة من إظهار أنه مغطى بالغبار، وتشير الوكالة إلى أن JWST سيساعد الباحثين على تطوير فهم أفضل لمثل هذه السدم الكوكبية ، التي ليست كواكب ولكنها بدلاً من ذلك "سحب من الغاز والغبار تنبعث من النجوم المحتضرة".

وبعد ذلك ، تم إلقاء نظرة على Stephan's Quintet وهى مجموعة من المجرات فى كوكبة Pegasus على بعد حوالي 290 مليون سنة ضوئية، وقالت ناسا إن أربع من المجرات الخمس تصطدم مع بعضها البعض أثناء تحركها ، "تسحب وتمدد بعضها البعض فى رقصة الجاذبية بأكثر من 150 مليون بكسل ، وتعد صورة Stephan's Quintet أكبر صورة التقطتها JWST حتى الآن (يمكنك رؤيتها بالتفصيل على موقع ناسا الإلكتروني ).

وتم تجميع الصورة المرئية من حوالى 1000 ملف صورة، وتغطى الصورة مساحة من السماء تساوى حوالى خمس قطر القمر كما تُرى من الأرض.

وصورة JWST النهائية التي تم الكشف عنها اليوم مدهشة أيضًا، ويصور "المنحدرات الكونية" لسديم كارينا ، الذي يبعد حوالي 7600 سنة ضوئية وله نجوم أكبر بعدة مرات من الشمس، وكان JWST قادرًا على النظر من خلال حجاب من الغبار والغاز لمراقبة بعض النجوم الصغيرة التي كانت غير مرئية حتى الآن.

ويمنحنا التلسكوب نظرة نادرة على النجوم في المراحل الأولى من تكوينها ، وهي فترة تتراوح بين 50000 و 100000 سنة بالنسبة لنجم فردى فى الجوار ، ويبلغ ارتفاع أعلى قمم هذه المنحدرات حوالى سبع سنوات ضوئية وهذا فقط 42 تريليون ميل أو نحو ذلك.

إلى جانب الصور ، كشفت وكالة ناسا عن بيانات طيفية التقطتها JWST من WASP-96b لإظهار التركيب الجوى لكوكب خارج المجموعة الشمسية ، والذى يبعد حوالى 1150 سنة ضوئية.

وتقول وكالة ناسا إنه الطيف الأكثر تفصيلاً للكواكب الخارجية التى تم التقاطها حتى الآن وأن Webb اكتشف "توقيعًا لا لبس فيه للمياه" ، بالإضافة إلى مؤشرات على الضباب والغيوم، والتى لم يُعتقد سابقًا أنها موجودة على WASP-96b.