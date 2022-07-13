شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض غرامة على آبل لانتهاكها قانون تخزين البيانات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت محكمة فى موسكو غرامة على آبل قدرها مليونا روبل (34 ألف دولار) لرفضها تخزين بيانات شخصية لمستخدمين روس على خوادم في روسيا، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على النشاط الإلكترونى وفقا لتقرير العربية نت.

كما فرضت على كل من (زوم فيديو للاتصالات) و(اوكلا)، التي تدير خدمة (سبيد تست) لقياس سرعة الإنترنت، غرامة قدرها مليون روبل لكل منهما بموجب القانون نفسه.

يشار إلى أن الحكومة الروسية منذ سنوات فرضت سيطرة أكبر على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعى، وهى جهود كثفتها في الشهور الأخيرة خاصة خلال الحرب في أوكرانيا، وفى مارس حظرت محكمة روسية منصتى فيسبوك وإنستجرام بسبب ما وصفتها بـ"أنشطة متطرفة".

لسنوات، حاولت هيئة تنظيم الاتصالات فى روسيا إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على نقل بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم فى روسيا، واتهمت جوجل وفيسبوك وتويتر جميعها بانتهاك القانون الصادر فى 2015 وأمرت بدفع غرامات.