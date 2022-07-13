شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تى فى يحتل المرتبة الأولى فى البث المباشر بـ 5 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل YouTube TV رقم 1 فى عالم البث التلفزيوني المباشر في الولايات المتحدة وأصبح هو القائد الآن، وفقا لتقرير engadged.

وفى منشور مدونة كتبه كريستيان أوستلين نائب رئيس إدارة المنتجات فى YouTube TV و Connected TV ، قالت الشركة "اليوم يسعدنا أن يكون 5 ملايين منكم حاليًا في هذه الرحلة معنا، وذلك بعد حوالى مليونى مشترك إضافى منذ آخر مرة تلقينا فيها تحديثًا فى أكتوبر 2020 ، وقال موقع يوتيوب تى فى إن الرقم الجديد البالغ خمسة ملايين يشمل أيضا أولئك الذين هم فى الفترة التجريبية.

على عكس معظم منافسيها لا يقدم YouTube TV توزيعًا دقيقًا لأعداد المشتركين، ومع ذلك أبلغت Hulu With Live TV عن 4.1 مليون مشترك اعتبارًا من أبريل 2022، كما أبلغت Sling TV عن 2.252 مليون مشترك ، وكان لدى FuboTV 1.056 مليون مشترك اعتبارًا من 31 مارس 2022.

ويحتوى YouTube TV على خطة رئيسية واحدة مع أكثر من 100 قناة يكلف 65 دولارًا ويتضمن دعمًا لما يصل إلى ستة ملفات تعريف متصلة وتسجيل غير محدود، وهناك أيضًا خيار 4K باهظ الثمن والذى يمنحك بعض الرياضات الحية وعددًا لا بأس به من العروض عند الطلب بدقة أعلى ، وكل ذلك مقابل 20 دولارًا إضافيًا فى الشهر.

ويحتوى YouTube TV أيضًا على عدد لا بأس به من الوظائف الإضافية الاختيارية ، بما فى ذلك "Spanish Plus" الإضافية مع أكثر من 25 قناة باللغة الإسبانية و NBA League Pass و MLB.TV و Showtime و Starz والمزيد، وهناك أيضا "خطة إسبانية" منفصلة متوفرة بشكل منفصل مقابل 25 دولارًا فى الشهر.