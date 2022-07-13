شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تنشر صورة مذهلة تكشف مصير الشمس فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين الصور المذهلة التي نشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، صورة قد تكشف مصير الشمس "النهائى" فى مجرتنا.

وبين الصور المذهلة التى التقطها التلسكوب جيمس ويب، تلك التى أظهرت انفجار نجم بالكامل مخلفا مزيجا مذهلا من الألوان.

وقال توم كلارك، الصحفى المختص بالعلوم والفضاء فى "سكاى نيوز"، إن الصورة تمثل المصير الذي ينتظر شمسنا فى وقت ما فى المستقبل البعيد.

وأظهرت الصورة نقطة لامعة جدا في الوسط، يحيطها دائرة حمراء، ثم حلقة زرقاء، وسط سواد المجرة، وهى تمثل انفجار نجم بعيد.

وأكد أن التفاصيل في الصورة مذهلة وأكثر وضوحا، مقارنة بالمشاهد التى رأيناها لسديم الحلقة الجنوبية من قبل.

وستكون صورة الأشعة تحت الحمراء لهذه الصورة مهمة جدا لعلماء الفلك، لأنها كشفت عن رؤى جديدة تماما لعملية غير مفهومة تماما لنا، حسب ما أشارت سكاى نيوز.