شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من خطر الصواريخ الخارجة عن السيطرة.. قد تقتل شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر العلماء من أن هناك فرصة بنسبة 10٪ في سقوط مركبة فضائية لقتل شخص ما خلال العقد المقبل، وهذه نبذة بسيطة عما قد تفعله الصواريخ الخارجة عن السيطرة، حيث حللوا خطر الأجسام التي تسقط على الأرض بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى على حياة الإنسان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في ظل الممارسات الحالية، وجد الباحثون أنه إذا أدى دخول صاروخ نموذجي إلى انتشار الحطام عبر مساحة 10 أمتار مربعة، فهناك احتمال واحد من كل 10 لوقوع ضحية واحدة أو أكثر خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالوا أيضًا إن هناك خطرًا أكبر على أولئك الذين يعيشون في جنوب الكرة الأرضية، حيث من المرجح أن تهبط الأجزاء الضالة عند خطوط عرض جاكرتا ودكا ولاجوس أكثر بثلاث مرات من تلك الموجودة في نيويورك أو بكين أو موسكو.

أجرى البحث خبراء في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، وعلى الرغم من اختلاف إطلاق الصواريخ، فإن التعزيزات وأجزاء كبيرة أخرى من الصواريخ تسقط على الأرض أو تُترك في المدار.

وفي معظم الحالات، تدخل أجزاء الصاروخ المهجورة الغلاف الجوي مرة أخرى بطريقة غير خاضعة للرقابة وقد يسقط الحطام في أي مكان على طول مسار الرحلة.

كما أنه باستخدام بيانات الأقمار الصناعية على مدار الثلاثين عامًا الماضية، توقع مايكل بايرز وزملاؤه من جامعة كولومبيا البريطانية الخسائرأو الخطر على حياة الإنسان على مدى العقد المقبل نتيجة إعادة دخول الصواريخ غير المنضبط.

وركز الفريق على قطع الصواريخ التي لا تزال سليمة جزئيًا وتشكل خطرًا على الأرض أو البحر أو الطائرات.

ووجد الباحثون أن الممارسات الحالية لديها فرصة بنسبة 10% لوقوع ضحية واحدة أو أكثر على مدى العقد المقبل إذا نشرت كل عودة حطامًا مميتًا على مساحة 10 أمتار مربعة.