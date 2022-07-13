شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستتمكن الروبوتات من التفكير قريبا مثل البشر.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إنشاء نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التفكير مثل الإنسان أحد أكبر التحديات في علوم الكمبيوتر، حيث ابتكر الباحثون ذكاءً اصطناعيًا يمكنه التفكير مثل الطفل، من خلال تعليمه القواعد الأساسية للعالم المادي، ويمكن لنظام التعلم العميق الخاص بهم تعلم "الفيزياء البديهية"، وهى قواعد الفطرة السليمة لكيفية تفاعل الأشياء المادية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في التجارب، درب الأكاديميون النظام الجديد، المسمى PLATO، بمجموعة من الشرائح المتحركة، وبعد أن تم تدريبه باستخدام مجموعة صغيرة من الرسوم المتحركة المرئية، تمكن PLATO من إظهار التعلم.

أجرى الدراسة الجديدة خبراء في جامعة برينستون في نيوجيرسي، وكلية لندن الجامعية وشركة DeepMind المملوكة لشركة Google، ونشرت في Nature Human Behavior.

ويقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها مهمة في السعي لبناء نماذج ذكاء اصطناعي تتمتع بنفس الفهم الجسدي للبشر البالغين، حيث قال باحث الدراسة الدكتور لويس س. بيلوتو في DeepMind: "إن فهم العالم المادي هو مهارة حاسمة يستخدمها معظم الناس دون عناء".

وأضاف الباحث: "مع ذلك، لا يزال هذا يمثل تحديًا للذكاء الاصطناعي إذا أردنا نشر أنظمة مفيدة في العالم الحقيقي، فنحن نريد أن تشارك هذه النماذج إحساسنا البديهي بالفيزياء".