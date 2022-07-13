شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تغيير شاشة القفل على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تغيير خلفية سطح المكتب أو الرموز، بالإضافة إلى خلفية شاشة القفل على جهاز Mac، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل في مكان يستخدم فيه العديد من الأشخاص نفس النوع من أجهزة Mac، وفيما يلي كيفية تغيير شاشة القفل على جهاز Mac، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تغيير صورة خلفية سطح المكتبتعد أسهل طريقة لتغيير شاشة القفل هي تغيير خلفية سطح مكتب Mac، وبشكل افتراضي، يكون سطح المكتب وشاشة القفل مرتبطين، لذا فإن تغيير سطح المكتب سيؤدي إلى تغيير شاشة القفل أيضًا.

ولكن عليك أولاً العثور على صورة لاستخدامها كشاشة قفل جديدة، وتأكد من أنه ملف .png وأنه يناسب دقة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط فوق رمز Apple في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وحدد تفضيلات النظام.

2. اضغط ضغطا مزدوجًا فوق مجلد Desktop & Screen Saver لفتحه.

3. في علامة التبويب سطح المكتب، حدد الصورة التي تريد أن تكون الخلفية الجديدة وخلفية شاشة القفل.



استبدال "lockscreen.png" استبدال "lockscreen.png" هناك أيضًا طريقة أكثر تعقيدًا لتغيير خلفية شاشة كمبيوتر Mac أو شاشة MacBook فقط، ولكن احتفظ بسطح المكتب كما هو.

1. افتح الصورة باستخدام Preview، إذا لم تكن المعاينة هي عارض الصور الافتراضي الخاص بك، فاضغط بزر الماوس الأيمن فوق الصورة وحدد فتح باستخدام> معاينة.

2. اعد تسمية الصورة باسم lockscreen.png بالضغط المزدوج فوق اسمها أعلى نافذة المعاينة.

3. افتح الباحث.

4. في شريط الأدوات العلوي، حدد انتقال ثم انتقل إلى المجلد.

5. ادخل / Library / Caches في النافذة المنبثقة التي تظهر واضغط فوق Go.

6. اضغط ضغطا مزدوجًا فوق مجلد "صور سطح المكتب" لفتحه.

7. اضغط ضغطا مزدوجًا فوق المجلد الذي يحمل اسمًا مكونًا من سلسلة من الأرقام والحروف لفتحه.

8. اسحب الصورة التي تريد استخدامها كشاشة قفل جديدة إلى المجلد واستبدل صورة lockscreen.png الأصلية.

سترى صورة شاشة القفل الجديدة الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى جهاز Mac الخاص بك بعد إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل.