شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: لألواح الشمسية أقل كفاءة فى درجات الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة من أنه قد يكون لارتفاع درجات الحرارة تأثير سلبي على الألواح الشمسية وليس العكس، حيث قال البروفيسور أليستر بوكي من جامعة شيفيلد: "الطاقة الشمسية تحب أشعة الشمس ولكنها لا تحب أن تكون ساخنة"، مضيفا "نحصل دائمًا على أفضل أداء فى الربيع عندما يكون الهواء باردًا والسماء صافية حقًا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت تحذيرات الخبراء عندما اندلع حريق في مزرعة للطاقة الشمسية في فيروود دورست خلال فترة ما بعد الظهيرة، مما أدى إلى إتلاف بعض الألواح البالغ عددها 81400 لوح.





كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الألواح الشمسية؟

على الرغم من أن الألواح الشمسية تمتص الطاقة من الشمس، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة تجعلها أقل كفاءة، حيث تعمل الألواح الشمسية الكهروضوئية عن طريق امتصاص الطاقة الضوئية واستخدام الطاقة لإثارة الإلكترونات أو تنشيطها، ثم يتم إنشاء مجال كهربائي عبر طبقات السيليكون فى الخلية، مما يسمح للإلكترونات بالتدفق ككهرباء.

كلما زادت شدة الضوء، زاد تدفق الكهرباء، ولكن كلما زادت سخونة اللوحة، زاد عدد الإلكترونات الموجودة بالفعل في حالة الإثارة قبل أن يضرب الفوتون، مما يقلل من كفاءته.

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أيضًا إلى زيادة المقاومة الكهربائية للدوائر التي تحول الشحنة إلى كهرباء، وتم تصميم الألواح الشمسية الهجينة الحديثة بحيث تعمل بدرجة أقل من الحرارة، لكنها لا تزال تفقد 10% من كفاءتها المقدرة في الأيام الحارة.