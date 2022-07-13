شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف النقاب عن صور مذهلة التقطها تلسكوب جيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث عظيم، ألقت الإنسانية أول نظرة لها على الإطلاق إلى فجر الكون حيث تم الكشف عن مجموعة مذهلة وغير مسبوقة من الصور للعالم لأول مرة.

تم وصفها بأنها "القفزة العملاقة التالية في علم الفلك الفضائي"، وقد تم نقلها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد، الذي خلف مرصد هابل الشهير - وأصدرتها ناسا في مؤتمر صحفي عالمي اليوم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



أحد الصور



إحدى الصور



صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب



صورة التقطها جيمس ويب



صورة من تلسكوب ويب



من الصور

تعني إمكانات الأشعة تحت الحمراء للتلسكوب، أنه بإمكانه "رؤية الزمن الماضي" في غضون 100-200 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، مما يسمح له بالتقاط صور للنجوم الأولى التي تتألق في الكون.

صورها الأولى هي السدم، الكواكب الخارجية ومجموعات المجرات، في ما تم الترحيب به باعتباره "يوم عظيم للبشرية".

من بين الاكتشافات التي أعلنت عنها ناسا أن العلماء شاهدوا بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد أكثر من 1000 سنة ضوئية من الأرض.

التقط ويب البصمة المميزة للماء، جنبًا إلى جنب مع الأدلة على السحب والضباب، في الغلاف الجوي المحيط بـ WASP-96 b - وهو كوكب عملاق غازي ساخن ومنتفخ يدور حول نجم بعيد يشبه الشمس كل 3.4 أيام.

وتلتقط إحدى الصور المذهلة سديمًا كوكبيًا ناتجًا عن نجم يحتضر، وهو المصير الذي ينتظر شمسنا في وقت ما في المستقبل البعيد.

يبلغ قطره حوالي نصف سنة ضوئية ويقع على بعد حوالي 2500 سنة ضوئية من الأرض، ويمكن رؤية السديم الدائري الجنوبي بتفاصيل مذهلة لم يسبق رؤيتها من قبل.

هناك صورة أخرى لخماسية ستيفان، والتي تقع في كوكبة بيجاسوس، وهي معروفة بكونها أول مجموعة مجرات مضغوطة تم اكتشافها في عام 1877.

أربع من المجرات الخمس الموجودة في الخماسي محجوزة في رقصة كونية من اللقاءات القريبة المتكررة.

هذه الفسيفساء الهائلة هي أكبر صورة لـتلسكوب ويب حتى الآن، وتغطي حوالى خمس قطر القمر، يحتوي على أكثر من 150 مليون بكسل ويتم إنشاؤه من ما يقرب من 1000 ملف صور منفصل.

وقالت ناسا إن المعلومات تقدم رؤى جديدة حول كيفية قيام التفاعلات المجرية بتطور المجرات في الكون المبكر.

وكشف ويب أيضًا عن صورة متلألئة لنجوم صغار في سديم كارينا، حيث تشكل الأشعة فوق البنفسجية والرياح النجمية جدرانًا ضخمة من الغبار والغاز.

تم تصوير "المنحدرات الكونية" لسديم كارينا - وهي منطقة تشكل النجوم تقع على بعد حوالي 7600 سنة ضوئية من الأرض في مجرتنا درب التبانة، من قبل تلسكوب هابل.