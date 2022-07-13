شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخبر المديرين بتحديد "أصحاب الأداء الضعيف" لتسريحهم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ماهر سابا، نائب رئيس Meta للتواجد عن بُعد تعليمات للمديرين بتحديد الأشخاص فى فريقهم الذين "يحتاجون إلى الدعم" بحلول نهاية يوم الإثنين، وفقا لتقرير engadged.

كما طلب من المديرين "التحرك للخروج من "أصحاب الأداء الضعيف" غير القادرين على السير فى المسار الصحيح، وبناءً على هذه الصياغة سيحصل الموظفون الذين يتم تمييزهم على فرصة لاسترداد أموالهم، ولكن نظرًا لأن الشركة لم تستجب لطلب المنشور للتعليق فليس من الواضح تمامًا ما يعنيه ذلك.

وقال شخص مطلع على الأمر لصحيفة The Washington Post إن العمال قلقون من أن يتم استخدام هذا لإنشاء "خطط تحسين الأداء" التى تؤدى فى النهاية إلى تسريح جماعى للعمال.

وبحسب ما ورد كتب سابا فى ملاحظته: "إذا كان التقرير المباشر متدنيًا أو كان أداءً منخفضًا ، فهم ليسوا من نحتاج إليه ، ولقد فشلوا فى هذه الشركة، وبصفتك مديرًا ، لا يمكنك السماح لأي شخص بأن يكون محايدًا أو سلبيًا بالنسبة إلى Meta . "

وحذر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة Meta ، الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة فى وقت سابق من هذا الشهر من أن الشركة تشهد "واحدة من أسوأ فترات الانكماش التى شهدتها فى التاريخ الحديث، ولقد قالت سابقًا إنها تبطئ التوظيف هذا العام ، ولكن فى تلك الجلسة كشفت Meta أنها تخفض الرقم المستهدف لتوظيف المهندسين الجدد بنحو 30% .

وأعلن زوكربيرج أيضًا فى ذلك الوقت أن Meta سترفع التوقعات بشأن موظفيها وتعطيهم أهدافًا أكثر عدوانية، وقال: "أعتقد أن بعضكم قد يقرر أن هذا المكان ليس مناسبًا لكم ، وأن الاختيار الذاتى يناسبنى، ومن الناحية الواقعية ربما يكون هناك مجموعة من الأشخاص فى الشركة لا ينبغى أن يكونوا هنا".

وبدأت الشبكة الاجتماعية / شركة metaverse بالتحضير لخفض التكاليف بسبب توقعات الإيرادات الضعيفة قبل بضعة أشهر ، حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك لإلغاء بعض مبادراتها metaverse، وفقد Facebook المستخدمين النشطين يوميًا فى الربع الأخير من عام 2021 ، وبينما انتعش قليلاً فى الربع الأول من هذا العام ، وتتوقع Meta انخفاضًا فى الإيرادات جزئيًا بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا.

وتتوقع الشركة أيضًا خسارة 10 مليارات دولار من العائدات بسبب التغييرات فى إعدادات خصوصية Apple على iOS ، مما يحد من وصول المعلنين إلى الكود الفريد الذى يمكّنهم من عرض إعلانات مستهدفة للمستخدمين.