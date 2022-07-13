شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح أحدث إصدارتها خلال شهرين.. اعرف أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Apple رسميًا خلال شهرين الإصدارات الرئيسية التالية من أنظمة التشغيل المختلفة، ومع ذلك يمكنك تجربة iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9 و macOS Ventura و tvOS 16 الآن ، وأصدرت شركة Apple إصدارًا تجريبيًا عامًا بعد أسابيع قليلة من طرحها لأول نسخة تجريبية للمطورين، وللوصول إليها ستحتاج إلى التسجيل فى برنامج Apple Beta Software واتباع الإرشادات.

وضع فى اعتبارك أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء التى لم تكتشفها Apple وتحلها، وتأكد من عمل نسخة احتياطية من بياناتك قبل تثبيت أى نسخة تجريبية (على الرغم من أن النسخ الاحتياطي بانتظام يعد ممارسة جيدة دائمًا)، وسيكون لديك خيار إزالة جهازك من البرنامج التجريبي العام وإعادته إلى إصدار أقدم من نظام التشغيل الخاص به، وفقا لتقرير engadged.

كما يمكنك التعامل مع بعض الميزات الجديدة فى نظام التشغيل iOS 16، ومن بين هذه الميزات شاشة قفل مُجددة مع المزيد من خيارات التخطيط والتخصيص ، مثل الخلفيات الديناميكية وتم تجديد الإشعارات ووضع التركيز أيضًا ، بينما ستتمكن من متابعة أمور مثل نتائج المباريات الرياضية وركوب المواصلات من خلال الأنشطة المباشرة، وسيعمل Face ID أخيرًا فى اتجاه أفقى ولن تحتاج بعد الآن إلى Apple Watch لاستخدام اللياقة.

الجديد أيضًا هو خيار تحرير الرسائل بعد إرسالها في الرسائل ، وطريقة للإبلاغ عن الرسائل النصية غير المرغوب فيها ، ووظيفة الدفع لاحقًا في Wallet وخيار جدولة البريد الإلكتروني في تطبيق البريد. وهناك المزيد في الطريق أيضًا ، بما في ذلك تحديثات خرائط Apple و CarPlay والمشاركة العائلية، وسيكون خيار الأمان "الشديد" للمستخدمين البارزين متاحًا أيضًا.

وبالنسبة إلى iPadOS 16 ، ستمنحك خيارات تعدد المهام المحسّنة مزيدًا من التحكم في كيفية تغيير حجم التطبيقات على سبيل المثال النوافذ المتداخلة، وبعض الميزات تقتصر على أجهزة iPad التي تعمل بنظام M1، وهناك دعم لشاشات العرض الخارجية والتعاون في المستندات على غرار Google Drive و (في وقت لاحق من هذا العام) ميزات SharePlay فى Game Center.

وجعلت Apple من تعدد المهام تركيزًا رئيسيًا على macOS Ventura أيضًا، ويمكن لأداة Stage Manager تجميع النوافذ على جانب الشاشة وتنظيمها حسب التطبيق، وسيكون هناك خيار التراجع عن الإرسال في تطبيق البريد ، إلى جانب خيار مشاركة مجموعات علامات التبويب في Safari ووظيفة أمان جديدة تسمى مفاتيح المرور ، والتى ستستخدم Face ID و Touch ID للمصادقة، كما ستتمكن أيضًا من استخدام iPhone ككاميرا ويب لجهاز Mac الخاص بك.

وفى watchOS 9 ، تمنح Apple ميزات اللياقة البدنية ترقية كبيرة، وسيكون لديك حق الوصول إلى الفواصل الزمنية للمسافة والوقت للتدريبات، وستكون هناك أيضًا طريقة لعرض مناطق معدل ضربات القلب التي تتواجد فيها أثناء التدريبات والنوم، بالإضافة إلى ذلك تعد Apple بتحسين تتبع النوم بالإضافة إلى التذكيرات بالأدوية.

وعندما يتعلق الأمر بـ tvOS 16 ، فإن التحديثات خفيفة مقارنة ببعض الأجهزة الأخرى، وأحد التحديثات الرئيسية هو إضافة الدعم الكامل لمعيار المنزل الذكى Matter، كما يبدو أن هذا هو الحال فى نظام التشغيل iOS 16 سوف يدعم tvOS وحدات التحكم Joy-Con و Switch Pro من Nintendo.