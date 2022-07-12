عبر تليسكوب جيمس ويب.. ناسا تكشف عن أعمق صورة للكون على الإطلاق

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا"، الإثنين، أعمق صور للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، بعدسة التلسكوب الفضائي "جيمس ويب".

وظهرت في الصور آلاف المجرّات التي تشكّلت بعد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وتعليقاً على الصور، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوماً "تاريخياً".

ونشرت هذه الصور بعد 6 أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وأعلنت ناسا أن هذه الصور هي "الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكنّ التلسكوب جيمس ويب مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك.

وتظهر في الصور آلاف المجرّات التي تشكّلت بعد الانفجار العظيم وولادة الكون.