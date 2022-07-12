شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قمر الاتصالات أوليمبوس ومتى أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات اسمه أوليمبوس –1 في مثل هذا اليوم 12 يوليو ولكن منذ عام 1989، وكان أكبر قمر صناعي للاتصالات المدنية تم بناؤه على الإطلاق، وأطلق عليه البعض لقب ""LargeSat.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تعطل برنامج Olympus-1 في عام 1991 وفُقد في الفضاء المداري لمدة عام قبل إعادة الاتصال، ثم في عام 1993 تعرض للتلف بسبب نيزك أثناء زخات نيزك Perseid وتم إيقاف تشغيله نهائيًا، وخرج من الخدمة للأبد.

جدير بالذكر أنه منذ يومين فقط، كان يحتفل العالم بإطلاق أول قمر صناعى للاتصالات، وذلك يوم 10 يوليو 1962، والذى تم إطلاقه باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.

وهناك مئات الأقمار الصناعية في الفضاء الآن تعمل بمدارات الأرض ولأهداف مختلفة، حتى إنها وصلت لأماكن أبعد من حدود الكوكب للكواكب الأخرى والقمر، وتستمر وكالات الفضاء في تطوير هذه الأجهزة المهمة في تاريخ الاستكشاف ونقل البيانات.