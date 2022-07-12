شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: ريفيان لتصنيع الشاحنات الكهربائية تخطط لتسريح نحو 5% من قوتها العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة تصنيع الشاحنات الكهربائية Rivian لتسريح مئات العمال في حين أن الشركة لم تتخذ قرارًا حازمًا بشأن التخفيضات الجماعية للوظائف.

ووفقًا لـ Bloomberg فقد تتخلص الشركة من حوالى 5% من القوة العاملة، ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 14000 ، أي تسريح ما يعادل حوالي 700 موظف، ويقول التقرير أنه قد يتم الإعلان عن تسريح العمال فى الأسابيع المقبلة، وامتنع ريفيان عن التعليق على موقع إنجادجيت.

وسيكون تخفيض الوظائف في المقام الأول للوظائف غير التصنيعية فى المناطق التى توسع فيها Rivian بسرعة كبيرة، ويقال إن الفرق ذات الوظائف المكررة هى من بين تلك التى استهدفتها الشركة، وتضاعف العدد الإجمالي للموظفين في Rivian إلى حد ما خلال العام الماضي مع زيادة إنتاج شركة صناعة السيارات.

وتضررت صناعة السيارات بشدة من مشاكل سلسلة التوريد والمناخ الاقتصادي ، ويبدو أن ريفيان ليس استثناءً، ولا تزال الشركة تتوقع بناء 25000 مركبة كهربائية هذا العام على الرغم من صعوبات الإنتاج. وتهدف Rivian في النهاية إلى تصنيع 600000 سيارة سنويًا بين مصنعها الحالي في نورمال ، إلينوي ومصنع ثان مخطط له في جورجيا ومن المتوقع افتتاحه في عام 2024.

ولدى الشركة عشرات الآلاف من طلبات المركبات الكهربائية المتراكمة، وسيتعين عليها التوفيق بين أولئك الذين لديهم 100000 سيارة توصيل ستبنيها لشركة Amazon بحلول نهاية العقد، على هذا النحو يبدو أن تعزيز الإنتاج أثناء تبسيط العمليات فى مكان آخر خطوة منطقية.

وتأتى هذه الأخبار في أعقاب تقرير حديث يشير إلى أن شركة Rivian وظفت العشرات من موظفي Tesla السابقين في الأشهر الأخيرة ، وفقًا لبيانات LinkedIn، وأفيد في أواخر يونيو أن تسلا قطعت حوالي 200 شخص من فريق الطيار الآلي بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون موسك عن خطط لخفض القوى العاملة بأجر في الشركة بنسبة 10% ، وأخبر ماسك الموظفين فى وقت سابق من ذلك الشهر أن لديه "شعور سىء للغاية" بشأن حالة الاقتصاد وأن يتوقع تسريح العمال.