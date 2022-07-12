شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ماسك الفضائية تتحول فى ثوان إلى كتلة من لهب.. اعرف تفاصيل الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت النيران في صاروخ لشركة "سبيس إكس" لصاحبها الملياردير إيلون ماسك مع بداية الاختبار في تكساس وعلى منصة الإطلاق، وتظهر المشاهد أن المركبة الصاروخية المجهزة بـ 33 محركا رابتور قد تحولت بعد بضع ثوان من إطلاق المسرع، إلى كرة نارية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، هذا، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أسباب الحادث وحجم الخسائر، فيما يعكف الآن فريق ماسك على تقييم الأضرار.

وكان إيلون ماسك حقق نجاحا في مجال فضائى آخر مؤخرا، حيث أطلقت Starlink نسخة متينة من طبقها للقوارب والسفن واليخوت، بعد أيام قليلة من منحها FCC الإذن بتقديم خدمة الإنترنت للمركبات، ويقول مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إن Starlink Maritime يمكنها تقديم سرعات تنزيل تصل إلى 350 ميجابت في الثانية أثناء وجودها في البحر، وهو أمر ليس سيئًا على الإطلاق للقوارب التي لم يكن لديها اتصال بالإنترنت من البداية.