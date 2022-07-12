شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يفتح ميزة ترك المحادثة للجميع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح Twitter ميزة ترك المحادثة للجميع وأعلنت الشركة الآن أن جميع مستخدمى Twitter سيتمكنون من استخدام ميزة "unmention" الخاصة بالخدمة.

ويصف Twitter "unmention"، بأنه القدرة على ترك محادثة غير مرغوب فيها على المنصة وعند استخدامه فإنه يلغى ارتباط مقبض المستخدم بسلسلة Twitter، لذلك لن يتم وضع علامة عليهم في التغريدات المستقبلية، ولن يتمكن الآخرون من الرد عليهم من نفس سلسلة المحادثات، على الرغم من أنه لن يمنع الآخرين من الاستمرار في الدخول إلى المحادثة ، إلا أنه على الأقل سيحمى ردود الشخص وإشعاراته وفقا لتقرير engadged.

والميزة قيد العمل منذ أكثر من عام، وطرح موقع Twitter الفكرة لأول مرة فى الصيف الماضى، قائلاً إنها تهدف إلى منع هذا النوع من "الاهتمام غير المرغوب فيه" الذى يمكن أن يؤدى غالبًا إلى المضايقات، وبدأ اختباره فى أبريل لكنه اقتصر على مجموعة صغيرة من المستخدمين على الويب فقط. والآن مع التحديث، سيتمكن أى شخص من إزالة نفسه من سلسلة رسائل بغض النظر، عما إذا كان يستخدم تطبيقات Twitter أو موقع الويب.

والتحديث هو أحدث طريقة حاول Twitter منح المستخدمين المزيد من الطرق للتحكم فى كيفية تفاعل الأشخاص معهم، لا سيما فى اللحظات التى قد يكونون فيها أكثر عرضة للمضايقات وأضافت الخدمة أيضًا ميزات تقييد الرد ، وكانت تختبر "وضع الأمان" ، والذى يمكنه تلقائيًا حظر الحسابات التى بها مشكلات.